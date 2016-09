Aurinkoisia tunnelmia

– Ihanaa, kyllä aurinko jo lämmittää. Upea ilma, tuumii pälkäneläinen Liisa Muhonen ja kääntää katseensa kohti kirkkaasti paistavaa aurinkoa.

Muhonen on juuri palaamassa reippaalta kahden tunnin sauvakävelylenkiltä. Yhdessä ystävän kanssa tehty lenkki kulki Pakanrannasta vedenpuhdistamolle ja takaisin.

– Lähden useimmiten lenkille vasta iltapäivästä, mutta nyt oli kerrassaan pakko päästä liikkeelle jo aiemmin. Yöpakkasia on vielä sen verran, että jäällä oli oikein hyvä kävellä, Muhonen lisää.

Viime viikon lämpimät päivät saivatkin monet vakuuttuneiksi siitä, että kevät on nyt täällä. Aurinko lämmitti etenkin tiistaina ja keskiviikkona taivaan täydeltä, pikkulinnut sirkuttivat ja räystäät tippuivat. Ensimmäiset joutsenetkin ovat jo ehtineet Sydän-Hämeeseen, sillä näköhavaintoja joutsenista on ainakin Aitoosta ja Kangasalan Kuohunlahdelta.

Kevään ensimmäinen pyörälenkki

4-vuotias Veera Romu oli kaivanut polkupyöränsä esiin viime keskiviikkona. Tyttö pyöräili Pakanrannan uimarannan lähistöllä yhdessä isänsä Jussi Romun kanssa. Kaksikko oli suojannut silmänsä auringon kirkkaudelta aurinkolaseilla.

– Pyöräily on kivaa. Talvella tein paljon lumihommia ja hiihdin, Veera kertoo.

Jussi Romu lisää, että kevään saapuminen tuntuu mukavalta.

– Vaikkei talvessakaan mitään vikaa ole, niin onhan se mukavaa kun on lämmin ja pääsee olemaan pihalla oikein kunnolla, Romu miettii.

Terminen kevät ei ole vielä alkanut

”Virallinen” eli terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi nollan yläpuolella. Termisen kevään aikana vuorokauden

keskilämpötila on nollan ja +10 asteen välillä. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan keskivaiheilla kevät on alkanut aikaisimmillaan vuodesta 1961 alkaen jo ennen maaliskuun puoliväliä. Myöhäisimmillään kevät on Etelä-Suomessa alkanut vasta huhtikuun puolivälin jälkeen. Termisen kevään alku vaihtelee tyypillisesti pari viikkoa keskiarvoajankohdasta.

– Tänä vuonna terminen kevät ei ole vielä alkanut. Keskimäärin, vuosiin 1981–2010 perustuvan aineiston perusteella, se alkaa 29. maaliskuuta, meteorologi Asko Hutila Ilmatieteen laitokselta tietää.

Aukeilta mailta lumipeite häviää kahden-kolmen viikon kuluttua termisen kevään alkamisesta ja metsistä keskimäärin kaksi viikkoa myöhemmin. Lumen sulamiseen vaikuttaa lämpötilan vuorokausivaihtelu. Lämpötilan noustessa päivisin nollan yläpuolelle lumi sulaa jo varsin vauhdikkaasti. Yöpakkaset kuitenkin pysäyttävät sulamisen, ja seuraavana aamupäivänä tarvitaan paljon lämpöenergiaa, että sulaminen käynnistyy uudelleen.