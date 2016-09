Jalmarin Kodolla juhlittiin talon 20-vuotista taivalta

Kangasalalainen Raili Leino tarttuu napakasti olkavarren liikkuvuutta kehittävään laitteeseen ja alkaa harjoitella. Leino on yksi ensimmäisiä, jotka kyseisellä laitteella pääsevät Jalmarin Kodon pihapiirissä harjoittelemaan. Samaisella paikalla uutuuttaan hohtavat myös muun muassa tasapainoa harjoittava kävelypalkki, jalkojen vahvistuslaite, vartalonkiertolaite sekä keskivartalon lihaksia ja liikkuvuutta harjoittava laite.

– Hienoa, että meille ikäihmisille rakennettiin tällainen harjoittelupaikka, Leino kehuu.

Jalmarin Kodon fysioterapeutti Mikko Kivimäki mainitsee, että viime keskiviikkona avatulle kuntoilupaikalle valittiin matalan kynnyksen laitteita, jotka soveltuvat mahdollisimman monelle.

– Tavoite on, että laitteilla pääsisivät harjoittelemaan myös ne, joilla on jo jotain vaivoja tai liikuntarajoitteita, Kivimäki kertoo.

Lihaskuntovälineet sijaitsevat niin ikään keskiviikkona avatun ulkoilureitin varrella. Muutaman sata metriä pitkä reitti kiertää Jalmarinkodon ympäri. Suorakaiteen muotoisen kävelyreitin toisen pitkän sivun varrelle on asennettu penkkejä, joilla voi pysähtyä lepäämään. Reitti on kokonaisuudessaan valaistu, joten sillä pääsee reippailemaan myös pimeän aikaan. Asfalttipohjaisen reitin tienreunat on osittain merkitty leveillä valkoisilla viivoilla, mikä mahdollistaa myös heikompinäköisten kävelemisen sillä turvallisesti.

– Turvallisuus on ollut muutenkin suunnittelun keskeinen lähtökohta. Tie kulkee siten, että sen joka puolella on rakennuksia ja ikkunoita. Jos sattuisi kaatumaan, apu on nopeasti lähellä, joten kaatumisen pelossa kuntoilua ei ainakaan kannata jättää tekemättä. Tie on myös leveä, joten sillä pääsee kulkemaan helposti myös rollaattorin kanssa, idean isä, Kangasalan palvelutalosäätiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Ojala mainitsee.

Avoin kaikille halukkaille

Ikäihmisille suunniteltu ulkoilureitti on avoin kaikille, ei vain Jalmarin Kodon asukkaille. Ojala kannustaa liikkumaan lähteviä poikkeamaan myös kahville Jalmarin Kodon kahvilaan.

– Jos kaipaa seuraa, niin rohkeasti vaan sisälle turisemaan ja juomaan kuppi kahvia. Kangasallakin on paljon yksinäisiä eläkeläisiä, ja hyvinvointiin kuuluu fyysisten seikkojen lisäksi keskeisellä tavalla myös sosiaalinen puoli, Ojala miettii.

Ulkoilureitin suunnittelu aloitettiin reilu vuosi sitten, kun Ojala lähetti siitä aloitteen kunnalle. Reitti ja kuntoilupaikka rakennettiin lopulta kunnan ja Jalmarin Kodon yhteistyönä. Palvelutalon kontolle jäi liikuntavälineiden hankkiminen, kunta hoiti reitin varrelle valaisinpylväät, penkit ja asfaltoinnin sekä teki muut tarvittavat työt. Ulkoilureitin kokonaiskustannukset olivat 100 000 euron luokkaa.

Ulkoilureitin virallisesti avannut kunnanjohtaja Oskari Auvinen kiitteli reitin keskeistä sijaintia kuntakeskuksessa.

– Toivottavasti paikan löytää mahdollisimman moni kangasalalainen. Esteettömällä reitillä kelpaa liikkua, Auvinen lausui.