Pikonkankaalla tarvitaan maaperätutkimus

Pikonkankaan valimon alueen kaavoitus ei ole etenemässä järin nopeasti Kangasalla. Maanomistus alueella on kunnan kaavoituksen mukaan hajanaista, joten hankkeen kanssa joudutaan etenemään vaiheittain. Lisäksi kaavoituksen jatkaminen edellyttää maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja mahdollisen pilaantumisen tuomien rajoitusten huomioimista. 800 uudelle asukkaalle Kangasalantien pohjoispuolelle luonnostellulle alueelle tulee laatia myös hulevesisuunnitelma.

Kangasalantien ja Liutuntien kulmauksen rakentamattomalle tontille sovitellaan kuusikerroksista kerrostaloa Kangasalan Liutussa. Ahtaaseen paikkaan sijoittuvan asemakaavan eteenpäin vieminen edellyttää kuitenkin jatkosuunnittelua liikenneympyrälle, jonka on määrä korvata liikennevaloristeys Kangasalantien, Vatialantien ja Liutuntien risteyksessä. Kiertoliittymän suunnittelusta vastaavat kunta ja Ely-keskus yhdessä, ja suunnittelun on arvioitu voivan alkaa syksyn aikana. Kerrostalon alakertaan on määrä saada liiketilaa.

Kunnan kaavoituslautakunta merkitsi tiedoksi molempien kaavojen valmisteluaineistosta saamansa palautteen.

Labkon kaava liikkeellä

Labko Oy:n purettujen toimitilojen paikalle kunnassa suunnitellaan tehokasta asuntorakentamista. Alueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joista ensimmäinen on omakotitalopainotteinen ja toinen sisältää myös kerrostalorakentamista. Rakennusoikeutta on molemmissa visioissa saman verran, 3500 neliömetriä. Kaavoituslautakunta päätti asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville.