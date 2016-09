Seikkailu jatkuu

Kangasala-talon elokuvatoiminta eli K-Kino palaa kesätauolta ensi viikonloppuna. Pelin avaavat Hymyilevä mies ja Lemmikkien salainen elämä.

K-Kino lähtee syksyyn osittain uusin tuulin. Toimintaa pyörittää jatkossa Kangasala-talo, jonka yhteistyö Kiertue-elokuvateatteri Filmipyörän kanssa päättyi yhden vuoden jälkeen ainakin toistaiseksi.

– Jatkamme Filmipyörän hyvällä viitoittamalla tiellä, ja odotukset ovat korkealla. Tulossa syksyllä on hyviä elokuvia, ja katsojamäärät olivat kasvussa koko viime talven, kertoo toimitusjohtaja Timo Kotilainen.

Jatkossa elokuvaohjelmiston rakentaa tuottajana hääräävä Kotilainen ja näytökset hoitaa Kulttuuriosuuskunta Terä, joka muutenkin vastaa talon esitystekniikasta. Elokuvissa käyvälle muutokset näyttäytynevät vähäisinä: liput myydään käteisellä ennen elokuvan alkua kuten ennenkin, ja kerrallaan ohjelmistossa pyörii kahdesta kolmeen elokuvaa. Tavoitteena on saada Kangasala-taloon noin viisitoista elokuvanäytöstä joka kuukausi. Tiettyjä säännöllisiä esitysaikoja tai päiviä saliin on vaikea saada talon muun vaihtelevan ohjelmatarjonnan vuoksi, mutta ainakin yhdelle säännölliselle näytökselle on löytymässä paikka.

– Päivänäytöksiä on toivottu, ja sellaiset aloitetaan. Toimintaperiaatteena voisi olla esimerkiksi näytös joka kuun jokin keskiviikko vaikkapa kello 14, Kotilainen toteaa.

Hän toivoo Kangasala-talolle saatavan rohkeasti ehdotuksia esitettävistä elokuvista. Vaikkapa vanhojen klassikkoelokuvien näyttäminen voisi olla kiinnostava kokeilu, mutta se vaatisi Kotilaisen mukaan toteuttajakseen esimerkiksi elokuvakerhoa tai muuta yhteisöä.

Toimitusjohtaja lupailee ohjelmistoa jatkossa julkistettavaksi noin kuukaudeksi eteenpäin.

– Ihan marginaalielokuvia emme täällä pysty näyttämään, mutta pyrimme tarjoamaan ensi-iltoja sekä aikuisille että lapsille. Syksyllä on tulossa ainakin monta mielenkiintoista kotimaista elokuvaa, mutta tarkoituksena on tarjota myös Hollywood-elokuvia. Meillä on tekniikka kunnossa ja hyvät valmiudet elokuvien esittämiseen, Kotilainen summaa.

Hymyilevä nyrkkeilijä, vapaalla oleva lemmikki

Syyskuun alussa Kangasala-talossa nähtävistä elokuvista Hymyilevä mies edustaa Kotilaisen mainitsemaa mielenkiintoisten kotimaisten elokuvien osastoa. Juho Kuosmasen ohjaama romanttinen draama kertoo tositapahtumiin pohjaten ammattilaisnyrkkeilyn maailmanmestaruusotteluun valmistautuvasta Olli Mäestä. Jarkko Lahden esittämän Mäen on määrä otella suurtapahtumassa olympiastadionilla, ja valmistautuminen mediasirkuksineen on sen mukaista. Nyrkkeilijän keskittymistä elämänsä tilaisuuteen haittaa kuitenkin eniten rakastuminen Oona Airolan esittämään Raijaan.

Cannesin elokuvafestivaaleilla palkittu elokuva tavoittelee 1960-luvun tunnelmaa poikkeuksellisinkin keinoin; elokuva on mustavalkoinen.

Animaatio Lemmikkien salainen elämä tuo puolestaan värien lisäksi valkokankaalle varsin eläimellisen tähtijoukon – elokuvassa leikitellään ajatuksella, mitä kaikkea lemmikit puuhaavatkaan sillä välin, kun niiden isännät ja emännät ovat poissa jaloista. Elokuva on Illumination Entertainmentin ja Universal Picturesin yhteisprojekti; aiemmin pitkälti samalla porukalla on tehty esimerkiksi Itse ilkimys -elokuvat. Suomenkielisessä versiossa ääninä kuullaan muun muassa Paavo Kerosuota, Timo Torikkaa ja Hanna Kailaa.

K-Kinon kalenteriin on syyskuulle soviteltu lisäksi jo ainakin elokuvia Tulen morsian ja Doria etsimässä.