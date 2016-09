Syystori ja lasten maatalousnäyttely Raikussa

Raikun koulun opettaja Marko Järvenpää tiesi tullessaan työpaikalleen viime torstaina, että päivän kulku poikkeaa tavallisesta lukujärjestyksestä. Kyläkoulukahvila ja sen yhteydessä pidettävä koulun elokuvan ensiaamu haukkaisivat koulutunnit ennen ruokailua.

Sitä Järvenpää ei osannut etukäteen arvata, että samalla juhlistettaisiin hänen 50-vuotispäiviään. Koko koulun muu väki, oppilaat ja henkilökunta siitä tiesivät, mutta salaisuus säilyi. Salaisena pysyi myös lahja, vaikka sitäkin oli valmistamassa monta kymmentä henkilöä.

Marko Järvenpää sai syntymäpäivälahjaksi lyhyen elokuvan, jossa Järvenpäälle tärkeät ihmiset vanhemmista treenikavereihin onnittelevat miestä ja valottavat hänen persoonaansa usealta puolelta. Elokuva on koostettu kaikkiaan 45 videosta, jotka Tomi Mandelin on sovittanut yhteen. Koko koulun väki ja kyläkoulukahvilavieraat katsoivat elokuvan yhdessä päivänsankarin kanssa.

Naurun tuoja

Marko Järvenpää on erityisen pidetty opettaja, jolla on suuri syli ja suuri sydän. Pienimmät koululaiset hakeutuivat luontevasti hänen polvilleen istumaan elokuvan katsomisen ajaksi. Sen jälkeen opettaja oli suorastaan hukkua halauksiin, kun kaikki oppilaat halusivat yhtaikaa päästä rutistamaan häntä.

Samaa lämpöä huokuivat rehtori Pia Viljasen sanat.

–Charles Chaplin on sanonut: A day without laughter is a day wasted, nauruton päivä on hukkaan heitetty päivä.

–Meillä on ollut tiukka syksy. Sinä Marko olet kuitenkin saanut meidät nauramaan joka päivä, Viljanen kiitteli.

Marko Järvenpää käyttää työssään rehtorin sanoin koko persoonaansa, kohtaa ihmiset sellaisina kuin he ovat.

–Raskaan syksyn aikana olet kääntänyt vaikeat asiat hyviksi. Meillä on ollut tavattoman hauska suunnitella sinun synttäreitäsi, ensi maanantai on vallan siinä unohtunut.