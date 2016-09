Teemu Järvenpää keskimatkan nopein

Nimimerkki Kulkija kirjoitti lehdessä (SHL 24.8.), että maastopyöräilijät jättävät jälkensä Luopioisten keskusmetsään. Kirjoittaja tarkoitti varmaankin Rimpunmaan metsiä, joissa olemme polkeneet maastopyörillä yhdessä mieheni kanssa vuoden verran.

Hankimme leveärenkaiset läskipyörät, koska niillä pärjää paremmin soilla ja lumella. Lisäksi paksu rengas kuluttaa maastoa vähemmän.

Meille maastopyöräily on ympärivuotinen harrastus. Talvella tamppautuva reitti erottuu maastossa kesällä, koska kanervat ja muu aluskasvillisuus kuihtuu niistä kohdista, joissa on liikuttu pakkaskeleillä.

Vuoden aikana reiteille on syntynyt jo polut. Monet metsässä tapaamamme lenkkeilijät ovat kiitelleet niistä: lähelle on syntynyt aivan uusia lenkkireittejä. Muuten Luopioisissa olisi valittavana ainoastaan lyhyt kuntorata, joka on parhaillaan remontissa tai maantien laita, jota pääsee joko oikealle tai vasemmalle.

Meistä on hienoa, että lenkkimaastot ovat lähellä. Monet muutkin kulkijat ovat löytäneet poluille. Muun muassa ratsastajat liikkuvat samoja reittejä.

Me kaikki lenkkeilijät ja ratsastajat liikumme Rimpunmaan metsissä jokamiesoikeuksien turvin. Jokamiehen oikeudet sallivat myös pyöräilyn ja ratsastuksen.

Suomessa on poikkeuksellisen laajat jokamiehen oikeudet. Se on oman keskustelunsa paikka, ovatko ne liiankin laajat.

Me huomioimme maanomistajan metsässä kulkiessamme. Tiedämme, kenelle maat kuuluvat, emmekä vaurioita esimerkiksi puustoa. Muutenkin mietimme, mitä itse sallisimme, jos me omistaisimme nämä maat. Tiedämme maanomistajan huolen. Omat maamme ovat sen verran kaukana, ettei niille pääse jokapäiväisellä lenkillä.

Rimpunmaan metsäpolut tarjoavat mahtavan lähiliikuntapaikan, joka on melkein luopioislaisten takapihalla. Reitit ovat maastopyöräilijälle tekniset ja vaativat. Minusta on tärkeää, että maalla hyödynnetään hienoimpia arvojamme, metsäpolkuja ja lähijärviä.

Tanja Jyrävä