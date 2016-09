Terveyspalveluiden asiakasraati hakee jäseniä

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen terveyspalvelut hakee jäseniä asiakasraatiinsa. Asiakasraati on kehittämisfoorumi, joka koostuu terveyspalveluja tuntevista asiakkaista. Asiakasraadin jäsenillä on halua ja intoa vaikuttaa palveluiden kehittämiseen, toteutuksen tapoihin ja arviointiin. Toiminnan tarkoituksena on lisätä kuntalaisen osallistamista asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakasraati ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja kokoaa yhdessä parannusehdotuksia kehittämistyön pohjaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen johdolle ja kehittämisryhmille.

Jäseneksi voi ilmoittautua kuka tahansa terveyspalveluita käyttänyt asiakas. Kiinnostuneista kootaan ryhmä, joka edustaa käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti. Kokoonpano pysyy samana toimintavuoden 2016–2017 ajan. Raati kokoontuu noin 4–5 kertaa vuodessa, ja se työskentelee kokouskäytännön mukaisesti esityslistan ja muistioiden avulla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset asiakasraadin jäseneksi tehdään 15. syyskuuta mennessä hoitotyön johtaja Elina Rissalle sähköpostitse elina.rissa@kangasala.fi tai puhelimitse 050 520 7363.