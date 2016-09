Vertaisohjaajia koulutetaan jälleen

Kansalaisopiston lukuvuosi alkaa syyskuun alussa. Jotkut klassikko- ja suosikkikurssit täyttyivät heti kesäkuussa, kun kurssiesite jaettiin paikallislehtien välissä ja ilmoittautuminen alkoi. Useimmilla kursseilla on kuitenkin vielä tilaa. Edes kaikki harrastajien pyynnöstä järjestetyt toivekurssit eivät ole täynnä.

Kansalaisopiston väki jalkautui opintovuoden alla esittelemään monipuolista kurssitarjontaa. Keskiviikkona heräteltiin akaalaisia Toijalassa ja torstaina Viialassa. Pälkäneellä, Kangasalla ja Valkeakoskella oltiin liikkeellä torstaina ja perjantaina.

Luopioisissa K-Market Järvikansan edustalle torstaina pystytetyn pöydän äärellä vetonauloina olivat paikalliset kurssit: Luopioisten jumpat, soitot, tietotekniikkakurssit, kirjapiiri ja kudonta. Lisäksi pidettiin esillä muun muassa Rautajärvellä käynnistyvää Hoviteatteria.

Seudun kielitarjonta kasvaa, kun Mikkolan Navetan englannin ryhmän lisäksi Rautajärvellä aloitetaan espanjan opiskelu. Suunnittelijaopettaja Tarja Kiuru muistutti, että kieliä voi opiskella myös etänä. Etäopetus moninkertaistaa kielivalikoiman: oman koneen tai tabletin kautta voi liittyä esimerkiksi viron, kiinan ja viittomakielen ryhmään.

Englantia Mikkolan Navetan ryhmässä opiskeleva Aini Pajunen ei heti innostunut etäkursseista: vaikka välineet ja osaamista ehkä löytyisikin, niin vempainten välityksellä opiskelusta puuttuu ihmisten kohtaamisen. Kursseille lähdetään paitsi oppimaan ja harrastamaan, myös tapaamaan tuttuja.

Ohjelma voi vielä täydentyä

Kansalaisopisto-opetusta Valkeakoskella, Pälkäneellä, Kangasalla, Akaassa ja Urjalassa hoitava Valkeakoski-opisto on ennenkin jalkautunut esittelemään kurssitarjontaa. Toissa syksynä opisto oli mukana Honkalan harrastemessuilla Aitoossa. Tänä syksynä ei löytynyt sopivaan aikaan väkeä kokoavaa tapahtumaa, vaan opiston väki starttasi torikierrokselle. Luopioisissa ja Pälkäneellä päivystettiin kauppojen edustalla.

Joillekin kursseille on kertynyt niin vähän ilmoittautumisia, että ne uhkaavat peruuntua. Esimerkiksi Pälkäneen ruokakurssien laimea suosio on ollut yllätys – tai sitten marttojen ruokakurssit ovat tyydyttäneet suurimman tarpeen.

Mikäli kursseja peruuntuu, ohjelmaa voidaan vielä täydentää uusilla kursseilla. Niitäkin viriteltiin torikierroksella. Esimerkiksi Luopioisissa paikalle sattui Leo Ratinen, jolla olisi vieressä paja ja valmiiksi tiedossa taontakurssista kiinnostuneita.

Teatteri-ilmaisunkoulun uusi ryhmä uhkaa jäädä tänäkin vuonna käynnistymättä Pälkäneellä, koska siitä kiinnostuneita lapsia ja nuoria ei ole riittävästi. Sen sijaan jatkoryhmällä on edessään merkkivuosi: taitavat pälkäneläisharrastajat pääsevät keväällä tekemään esityksen Valkeakosken teatterin lavalle.

Nuorten teatteria tuodaan myös Anna Tapion koululle. Kaikille avoimella kurssilla on mukana paikallisten nuorten lisäksi myös sisäoppilaitoksessa opiskelevia nuoria eri puolilta maata.

Ukulelekurssi kaipaa lisää soittajia

Kansalaisopiston ohjelmaa täydennetään joka vuosi harrastajien toivomilla kursseilla. Esimerkiksi Kostian koululla tiistaina 6. syyskuuta alkava ukulelen soitto on tällainen toivekurssi. Sen opettaja haettiin Hämeenlinnasta asti.

Joskus käy kuitenkin niin, ettei uutuuksia heti löydetä uusilla paikkakunnilla. Pari viikkoa ennen Pälkäneen ukulelekurssin käynnistymistä ilmoittautuneita on vain muutama.

Ukuleleorkesteria Hämeenlinnassa vetävä Lauri Keskinen toivoo, että Pälkäneelläkin innostutaan soittamisesta.

– Ukulele on todellinen kaiken kansan soitin. Se sopii kaikenikäisille. Hämeenlinnassa ikähaitari on kymmenestä vuodesta 70:een. Mukana on tasapuolisesti miehiä ja naisia, koululaisia ja eläkeläisiä, opiskelijoita ja työssäkäyviä. Osa ei ole soittanut aiemmin mitään, osalla on taustaa muista soittimista.

Aloittamisen kynnystä madaltaa instrumentin helppous ja edullisuus.

– Melkein mihin tahansa soittimeen verrattuna alkuun pääsee edullisesti ja nopeasti. 20 eurolla saa huonon ukulelen ja satasella ihan kohtuullisen.

Esimerkiksi viulun tai pianon perusteita saa hioa pitkään, mutta ukulelen soittajat voivat hypätä jo muutaman harjoituskerran jälkeen lavalle.

– Kun tekee sopivat sovitukset, niin vanhat virtuoosit ja aloittelijat voivat soittaa samalla keikalla. Parhaimmillaan oppilaat ovat tehneet ensiesiintymisensä muutama kuukausi sen jälkeen kun ovat ensi kertaa ottaneet ukulelen käsiinsä.

Suositut ukulelebändit soittavat muun muassa riemukkaita versioita rockklassikoista. Lauri Keskisen ukuleleryhmissä soittajien musiikkimaku on yhtä laaja kuin ikähaitarikin. Siksi opettajalta löytyy harjoiteltavaksi monenlaista ohjelmistoa: klassista, jazzia, bluesia, rockia ja kaikkea siltä väliltä.

– Ukulele on harvinaisen yhteisöllinen soitin. Harjoittelu ei ole yksinäistä puurtamista, vaan yhdessä tekemistä. Alkuun pääsee nopeasti, ja soitto kuulostaa hyvältä heti ekakerralla. Mutta opeteltavaa riittää silti loppuelämäksi, Lauri Keskinen sanoo.

Hän toivoo, että Pälkäneellekin kertyisi niin paljon innokkaita soittajia, että paikkakunnalle syntyisi oma ukulelebändi. Hämeenlinnassa kansalaisopiston ryhmästä syntynyt VOPulele -yhtye on keikkaillut muun muassa Kaustisilla.