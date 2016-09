Haperot, tatit ja rouskut tulivat tutuiksi sienipäivässä

–Hyvä olla nyt, Älähän hättäile –kyläkirjan tekijä Arja Pahkasalo tiivistää tuntemuksensa kirjan julkistamistilaisuudessa pitämänsä puheen alussa taistellen samalla pintaan pyrkiviä liikutuksen tunteita vastaan.

–Pyysin Taunoa, ettei hän itkettäisi minua, hän viittaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tauno Saarioon, joka on ennen Pahkasalon puheosuutta kehunut runsassanaisesti ja aiheesta kyläkirjan kirjoittajaa.

Saario kuvaa Arja Pahkasaloa raatajaksi ja pelastajaksi, joka vei pitkään vireillä olleen kirjahankkeen onnistuneeseen päätökseen saakka.

–Kiitokset yhteistyökumppaneille ja toiminta-avustusten antajille, kyläyhdistys LuPoSa ry:n puheenjohtaja Tauno Saario lisää.

Omat kiitoksensa jakaa myös kirjaa varten haastatteluita tehnyt Juhani Koskinen, joka muistuttaa, ettei ilman kertojia kirjaan olisi tullut aineistoa.

Lukijalle jäisi hyvä mieli

Kyläkirjaa työstettiin lopulta yli 16 vuoden ajan, hankkeen jäädessä välillä muiden kiireiden jalkoihin, minkä vuoksi Arja Pahkasalo luonnehtii tuntemuksiaan myös helpottuneiksi kirjan julkistamispäivänä. Painavan ja paksun, yli 400-sivuisen kirjan aikahaarukka ulottuu 1900-luvun alusta lähelle nykyhetkeä. Älähän hättäile –kirja valottaa tuolta ajalta Luikalan, Pohjalahden ja Salmentaan kylien elämää.

–Hyvän olon tunne, sen haluan jäävän mieleen kirjan lukemisen jälkeen, Pahkasalo sanoo.

Kirjaan on talletettu iloisten ja hyvien muistojen rinnalle myös kipeitä muistelmia. Mukaan mahtuu huumoriakin. Kirjan sisältö on taitettu niin, että lukeminen olisi mahdollisimman helppoa. Esimerkiksi viitteet on sijoitettu heti niihin liittyvien tekstien jälkeen, eikä vasta yhtenä kokonaisuutena kirjan loppuun.

–Tällä kirjalla päästään 70-80 vuotta eteenpäin, kyläkirjan kirjoittaja arvioi.

Yhteisiä lukuhetkiä isän kanssa

Kyläkirjan julkistamispäivänä viime perjantaina Luikalan työväentalolla liehui lippu salossa juhlan kunniaksi. Sisällä salissa tunnelmat olivat iloisen odottavia. Monet ehtivät jo ennen tilaisuuden alkua ostaa kirjan tai useampia kirjoja, joiden ensiselailua ei maltettu jättää vasta kotona tehtäväksi.

Sivuja käänneltiin, luettiin pätkiä sieltä täältä, silmäiltiin kuvia. Samalla ehdittiin kerrata muistoja samassa pöydässä istuvien kanssa.

Tiina Kauppi, Salmentaan Ali-Hölliltä lähtöisin olevan Simo Kaupin tytär, osti kerralla monta kirjaa.

–Isää on haastateltu tähän kirjaan. Isä on aikanaan kirjoittanut muistelmat sodasta, joista on tässä kirjassa mukana jotakin, hän tietää.

Tiina Kauppi vei tilaisuudesta isälleen tamperelaiseen palvelukotiin kirjan oman kappaleen.

–Minä luen sitä isälle aina pätkän kerrallaan. Sen jälkeen hän alkaa kertoa siihen liittyviä omia muistojaan, tytär ennakoi.

–Tämä kirja on meille molemmille, isälle ja tyttärelle, hirveän arvokas, hän lisää.

Kuvat lisäävät luettavuutta

Rauno Koskinen ja Eila Salomaa istuivat julkistamistilaisuudessa samassa pöydässä vieruskavereina. Vierekkäin he istuivat myös pieninä koululaisina.

–Opettaja antoi meille kirjojen paperoimistehtävän. Minä autoin tätä Raunoa siinä työssä, Salomaa kertaa muistojaan.

Salomaa tuli Salmentaakse talvella 1945 sotaorpona lähisukulaistensa kanssa ja asui siellä vuoteen 1962 saakka. Lapsuuden ja nuoruuden kotikylän asiat kiinnostavat yhä.

–Hyvilläni olen siitä, että kirja tuli valmiiksi. Elina-tätiäni, Elina Kakkoa, on haastateltu kirjaan, mutta en vielä tiedä, onko täällä hänestä mitään.

Rauno Koskinen on se henkilö, mikä alkujaan ideoi kyläkirjan tekemisen ja laati sille sisällysluettelorungon.

–Aika paljon jo entuudestaan tiedän kirjan sisällöstä, mutta on mukava näin vuosien perästä lukea valmista tekstiä.

–Hyvin tehty. Ei tähän pitkästy, koska kuvat lisäävät kirjan luettavuutta, Koskinen kehuu ulkoasua ja taittoa.