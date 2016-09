Aika ry pitää Aitoon puolta toivottavasti jatkossakin

Aitoon Laivarannan elämä saa kesäksi mainion piristysruiskeen kesäkioskista. Neljän paikallisen nuoren hoitama kioskikahvio avaa luukkunsa juhannusta edeltävänä lauantaina 18.6. kello 13. Siitä lähtien se on avoinna joka viikonloppu heinäkuun loppuun asti perjantaista sunnuntaihin kello 13-19. Kirkastusjuhlien aikaan on laajennetut aukioloajat perjantaista tiistaihin.

Ajatus kioskista on itänyt jo pidempään, ja keväällä asiat lähtivät rullaamaan, kun kyläyhdistysaktiivi Leena Huhtamäki kyseli Anna Tapion koululta sopivia ehdokkaita kioskia pitämään. Koulusta löytyi neljä innokasta aitoolaista nuorta, joiden kanssa kyläyhdistys Aika ry teki sopimuksen kesäduunista. Milla Motin, Axa Niemi sekä Kreetta ja Kosmo Kukkonen ovat yläasteikäisiä, joilla on innostuksen lisäksi myös koulun antamia valmiuksia vastuulliseen tehtävään.

– Koulussa on opiskeltu esimerkiksi yrittäjyyttä ja osa meistä on suorittanut hygieniapassin, kertoo Milla Motin.

Milla on ollut kesätöissä jo aiemminkin oman kylän Siwassa, mutta muille työpaikka on ensimmäinen.

– Sopivasti vähän jännittää, kuinka homma sujuu, mutta ei liikaa, sanoo Kosmo Kukkonen ja muut ovat samaa mieltä.

Aika ry on kioskitoiminnan kummina. Yhdistys hankkii myytävät tuotteet, kylmäkalusteet ja muut tarpeelliset. Päivittäinen vastuu asiakaspalvelusta ja kioskin ylläpidosta on kuitenkin nuorilla. He ovat sopineet, että töissä on aina kaksi myyjää kerrallaan. Pareja vaihdellaan, ettei työ käy yksitoikkoiseksi.

Motivaatiota kohottaa se, että palkka nousee, jos myynti kasvaa.

– Asiakkaita löytyy varmaan ainakin veneilijöistä ja kyläläisistä. Kauempana asuvat kaveritkin saattavat poikkeilla, arvelee Kosmo Kukkonen.

Monipuolinen ranta odottaa lisää käyttöä

Myynti tapahtuu Kankahovin rakennuksen ikkunaluukusta ulos, kuten oikeassa kioskissa kuuluukin. Asiakkaille on pöytä- ja tuolipaikkoja rakennuksen katetulla terassilla. Valikoimaan otetaan kahvia ja teetä, sekä niiden kanssa suolaista ja makeaa syötävää. Jäätelöt ja limsat ovat tietysti pakollisia herkkuja kesäkioskiin, eikä kioski ole kioski ilman makeisia. Makkaraakin löytyy grillattavaksi. Valikoimaa voidaan täydentää kesän mittaan kysynnän mukaan.

Mölkky- ja krokettivälineet sekä rantalentispallo löytyvät vuokralle pientä maksua vastaan. Maksuvälineeksi kioskikahviossa käy käteinen raha. Korteilla ei voi maksaa.

Kankahuvenlahden pohjukassa Pälkäneveden rannalla sijaitseva, kunnan omistama Laivaranta – tuttavallisemmin Laivis – hiljeni välillä lähes autioksi, kun entinen huolto- ja pukukoppirakennus paloi. Alkoi jo näyttää, että palaneen tilalle ei tule uutta, mutta syksyllä 2014 viimein valmistui kunnan toimesta entistä ehompi rakennus, joka ristittiin Kankahoviksi.

Siihen tehtiin modernit sauna- ja oleskelutilat vuokrauskäyttöön. Vanha puucee korvattiin kompostoivalla huussilla. Uimareiden pukeutumistilat nousivat nekin uudelle tasolle.

Väki on alkanut jälleen löytää Laivikseen, mutta hieno ranta on edelleen vajaakäytöllä. Kaikki eivät vielä näytä hoksaavan, että ranta tarjoaa mainiot puitteet aikuisten ja lasten uimiseen, auringonottoon, ongintaan, grillaukseen, rantalentikseen ja moneen muuhun.

Veneilijät ovat löytäneet rannan toistaiseksi paremmin kuin paikallinen väestö. Laivalaituri on etenkin Kirkastuksen aikaan enemmän kuin täynnä jopa Tampereelta asti tulleita retkiveneitä. Kirkastusjuhlat aiheuttavat varmasti kioskikahviollekin myyntipiikin. Sitä vahvistaa festivaalivieraille tarjottava saunomismahdollisuus, joka otettiin viime kesänä kiitollisena vastaan.

On kumma, jos ei kioskikahvio tuo uutta sykettä Laivikseen muillekin kesäviikonlopuille.

Aitoon laivarannan kioskikahvio, Kankahuventie 74. Avoinna 18.6. – 31.7. perjantaista sunnuntaihin 13-19. Kirkastusjuhlien aikaan pe-la 13-19, su-ma 11-17, ti 10-14.