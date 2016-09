Kulttuuria roppakaupalla

– Näyttelin elokuvan rokkibändissä. Ei elokuvan tekeminen ollut vaikeaa, mutta mukavaa se kyllä oli, Tero Hirvenoja tuumaa.

Hirvenoja oli mukana tekemässä lyhytelokuvaa Haaveet. Kyseessä on kehitysvammaisten henkilöiden itsensä ideoima lyhytelokuva, jota esitetään huhtikuun aikana Kangasalan yläkouluissa sekä Pälkäneen yhteiskoulussa ja lukiossa. Kehitysvammaiset henkilöt käsikirjoittivat, näyttelivät ja kuvasivat elokuvan erilaisissa pientyöryhmissä. Ohjaus, leikkaus ja projektin vetovastuu oli ohjaaja Jarmo Skönillä. Haaveiden tarkoituksena on avartaa yläasteikäisten suhtautumista myös sellaisia ihmisiä kohtaan, joita he eivät ehkä ole ennen kohdanneet.

Lyhytelokuvan tekeminen aloitettiin tammikuussa. Työryhmässä oli jäseniä Kangasalan toimintakeskus Pähkinäkalliosta sekä SiniWillasta.

– Ensimmäinen tapaaminen oli Pähkinäkallion toimintakeskuksessa tammikuussa. Mietimme ensin, mitä elokuvan tekeminen oikeastaan on, ja tutustuimme käytettäviin kameroihin. Sitten aloimme yhdessä pohtia, millaisia aiheita elokuvaan tulee mukaan. Valmiiseen teokseen valikoitui neljä pätkää: hiihtosankari, rokkiyhtye, agenttitarina sekä itämaiset häät, ohjaaja Jarmo Skön kertoo.

Tapaamiskertoja oli kaikkiaan seitsemän. Työryhmä pääsi kuvaamaan monissa eri paikoissa kuten junassa, taksissa sekä päivätoimintakeskus Sinikellossa Tampereella.

– Suhtauduimme ennakkoluulottomasti hulluihinkin ideoihin, ja lopputulos on mielestäni oikein hieno. Meillä oli mahtava ja osaava porukka, ohjaaja kehuu.

Teatteri-ilmaisun ja sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Skönillä on kokemusta vastaavista projekteista muualtakin. Hän mainitsee, että elokuva on toimiva tapa kertoa sen tekijöistä sekä tehdä heidän haaveitaan ja toiveitaan eläviksi.

Neljäs kerta

Kevään 2013 Suvaitsevaisuus-kiertue on neljäs kolmen vuoden välein eri tavoin toteutetuista kiertueista. Kiertueen järjestävät Kangasalan kunnan kehitysvammahuollon toimintayksiköt, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry sekä Kangasalan seurakunta.

Kiertue sai alkunsa yhdeksän vuotta sitten, kun kehitysvammaisille oli valmistumassa uusi asuntola Pikkolaan. Hyvin pian asuntolaan alkoi kantautua viestiä, jonka mukaan koululaisten suhtautuminen kehitysvammaisiin henkilöihin oli melko nuivaa. Kehitysvammaisten parissa työskentelevät työntekijät miettivät, että asialle täytyy tehdä jotakin.

– Ajatuksena oli tehdä kehitysvammaisuutta tutuksi koululaisille, joiden naapuriin kehitysvammaiset muuttivat. Siitä kiertueidea sitten lähti, Marketta Nieminen Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä muistelee.

Kiertueen aikana yläkoululaisille kerrotaan kehitysvammaisuuden taustoista ja syistä. Heille myös valotetaan, mitä ja millaista kehitysvammaisten henkilöiden elämä on. Nieminen mainitseekin, että viime vuosina asenteet kehitysvammaisia ihmisiä kohtaan ovat muuttuneet ja ennakkoluulot hälvenneet.

– Kehitysvammaiset henkilöt ovat päässeet esimerkiksi mediassa esille entistä enemmän, ja heidän elämänsä on tullut sitä kautta tutummaksi. Hyvä esimerkki tästä on televisiossa pyörivä sarja Toisenlaiset frendit, Nieminen sanoo.

Mirja-Leena Hirvonen Kangasalan seurakunnasta puolestaan kertoo, että ennakkoluulojen vähentyminen näkyi selvästi kolmen vuoden takaisella kiertueella.

– Sariolan koululla Sahalahdella oppilaat tulivat omaehtoisesti juttelemaan mukana olleiden kehitysvammaisten kanssa. Tuolloin kehitysvammaiset henkilöt olivat järjestäneet kierrätysaiheisen muotinäytöksen, joka oli myös suuri menestys. Osa oppilaista kävi katsomassa sen jopa kahteen kertaan, Hirvonen muistelee.

Tämän kevään Suvaitsevaisuus-kiertue starttasi tiistaina 9.4. Pälkäneen yhteiskoulusta ja lukiosta. Keskiviikkona 10.4. kehitysvammaisuutta esitellään Pikkolassa ja torstaina 18.4. on Sariolan koulun vuoro. Kiertue päättyy Pitkäjärven koululle perjantaina 19.4.