Sinivilkut välkkyvät Mobilian rannassa

Minna Palm on aina ollut autotyttö. Kun muut tytöt leikkivät nukeilla, Minnan käsi tarttui jo pienenä leikkiautoihin.

– Kuljin isän mukana kaikenlaisissa autojutuissa, ja koska hänen juttunsa olivat erilaiset Volvot, ensimmäinen autonikin oli luonnollisesti Volvo, malliltaan Amazon. Autoharrastamisen myötä kuvioihin tulivat pikkuhiljaa myös amerikkalaisvalmisteiset autot eli jenkit. Ensimmäinen jenkkini, vuoden 1963 Chevrolet Bel Air oli kimppa-auto, Kangasalla asuva Palm kertoo.

Innokkaan autoharrastajan nykyiset autot ovat samanmerkkisiä ja -mallisia. Chevrolet Sedan Deliveryt vuosimallia 1960 on huudettu Ebaysta ja tuotu Yhdysvalloista Suomeen. Autot olivat Palmin mukana Mobiliassa järjestetyssä Rautalankaa ja jenkkirautoja -tapahtumassa lauantaina.

– Kuparikameleonttivärillä maalattu auto on minun ja punainen taas tyttäremme Niinan. Oma autoni tuli Suomeen pohjamaalissa ja rullaavana eli ilman moottoria ja vaihdelaatikkoa vuonna 2009. Ninnun farmari on puolestaan ollut näytteillä esimerkiksi Hot Rod & Rock-show'ssa Tampereella.

Palmin autolla oli ennen Suomeen saapumista ollut vaiherikas elämä, sillä se oli ehtinyt palvella niin hautausautona kuin kilpurinakin.

– Olemme rakennelleet autoani pikkuhiljaa, nyt siinä on siis tuo kuparikameleonttimaali ja pikkulohko moottorina. Tarkoituksena ei ole ollut tehdä autosta näyttelyautoa vaan pikemminkin kesäinen käyttelyauto, Palm naurahtaa.

Tapahtumissa mahtava tunnelma

Minna Palm käy avomiehensä ja tyttärensä kanssa autotapahtumissa niin kesäisin kuin talvisinkin. Perhe on käynyt muun muassa Ruotsissa Power Big Meetissä Västeråsissa sekä Classic Car Weekillä Rättvikissä.

– Autotapahtumissa on aina loistava tunnelma ja etenkin erilaiset cruisingit ovat fiiliksiltään upeita. Rautalankaa ja jenkkirautoja- tapahtumassa on melkein joka kesä tullut käytyä. Tunnelma on vuosi vuodelta upeampi, ja lauantaina autoja kävi kuulemma yhteensä noin 450. Todella hienoa! Itseäni jäi harmittamaan vain se, että en ehtinyt mukaan Kisarannan Race Coast Rockin´Festiin, joka oli tänä vuonna yhdistetty tapahtumaan, Palm miettii.

Autoja, musiikkia ja löytöjä

Rautalankaa ja jenkkirautoja järjestettiin Mobiliassa lauantaina kuudetta kertaa. Pääesiintyjänä kuultiin Flamin Staria, joka esiintyi vauhdikkaasti Elviksen jalanjäljissä. Illan Race Coast Rockin’ Festissä esiintynyt ruotsalainen Johnny Jean & Humdingers kävi jo päivällä antamassa ääninäytteensä autotapahtuman yleisölle. Bändien välissä nähtiin lisäksi tanssiesityksiä.

Yleisö pääsi tapahtuman aikana tekemään löytöjä vintagehenkiseltä myyntitorilta museon sisätiloista. Pin-upista kiinnostuneilla oli puolestaan mahdollisuus kuvauttaa itsensä tapahtuman maskottiauton vierellä. Paikalla oli Janet antamassa vinkkejä pin-up -tyyliseen poseeraamiseen. Iltapäivän päätteeksi jenkkiraudat starttasivat yhteiscruisingiin, joka suuntasi Mobiliasta Kangasalan kirkonkylän kautta Suoramalle. Suoramalla letka jakautui kahtia: osa autoista jatkoi Tampereen suuntaan ja osa palasi takaisin Kisarantaan.

Ilta jatkui Kisarannassa Race Coast Rockin’ Festin ja rock’n’rollin parissa myöhään yöhön asti. Viidettä kertaa järjestetty rokki toi jälleen lauteille useita kovia kansainvälisiä bändejä, muun muassa Jack Rabbit Slimin Isosta-Britanniasta, Cherry Casino & the Gamblersin Saksasta ja Johnny Jean & the Humdingersin Ruotsista. Rokkitapahtuman ohjelmaan kuului musiikin lisäksi hiustenleikkuuta ja kampausten tekoa, vaate- ja levymyyntiä sekä tanssiopetusta.