Valokuituyhtiö sai takauksen ja lisää rahaa

Seitsemän minuuttia sen jälkeen, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä on ehtinyt julistaa tilaisuuden päätteeksi, ensimmäiset nimet ovat paperissa. Jari Jääskeläinen ja Sari Viitikko ovat seuranneet valokuitusuunnitelmien etenemistä Pälkäneellä jo jonkin aikaa, eikä asian tiimoilta pidetyn yleisötilaisuuden jälkeen esisopimuksen laatimista tarvinnut enää empiä.

– Voisi sanoa, että tästä on kovat odotukset. Jos tuohon sadan megabitin yhteyteen tähdätään, se olisi merkittävä parannus, Jääskeläinen myöntää.

Jääskeläisen ja Viitikon koti Harhalassa on toistaiseksi kahden megabitin kupariyhteyden päässä. Yhteys on välillä kovilla neljän hengen perheessä, jossa jälkikasvu on alkanut tehdä tuttavuutta nettipelaamisen kanssa.

– Ei se kaksi megaa vain riitä, Jääskeläinen sanoo.

Molempien työpaikka on Tampereella, mutta kummallakin on mahdollisuus etätöihin. Niihin – esimerkiksi videoneuvotteluihin – sadan megabitin nettiyhteys olisi huomattavasti toimivampi kuin nykyinen yhteys, joka on vaarassa tulla puretuksi lähitulevaisuudessa.

Viitikko näkee, että Pälkäneen kunta on valokuituverkkoa puuhaavan yhtiönsä kanssa oikealla asialla. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat yksi kunnan vetovoimatekijä, kun yhä useammat asiat on mahdollista hoitaa – tai jopa suoranaisesti ohjataan – hoidettavaksi verkossa.

Ensialueet valmiiksi loppuvuodesta

Pälkäneen Valokuitu Oy joutuu julkisena yhtiönä kilpailuttamaan verkon suunnittelun. Kilpailutus on tarkoitus saada hoidettua huhtikuun aikana, jolloin touko- tai kesäkuussa päästäisiin etenemään urakoitsijavalintaan. Pilottialueiksi valikoituneiden Taustin ja Harhalan kuituyhteyksien toivotaan rakentuvan vuoden loppuun mennessä. Loput kunnasta halutaan saattaa valokuidun piiriin vuoteen 2020 mennessä.

– Tämä on kunnalle hyvin keskeinen hanke tulevien vuosien toiminnassa. Tavoitteena on saada verkko mahdollisimman laajalle, eli ei vain kunnan keskustaajamiin, Eero Laesterä myöntää.

Valokuituverkko halutaan tuoda paitsi vapaa-ajan asuntojen ulottuville myös rakentamattomille kaavatonteille. Liittymiä tullaan myymään ja rakentamaan myös alueellisten hankkeiden toteutuksen jälkeen. Alueiden rakentamisjärjestyksestä päättää yhtiön hallitus monen eri tekijän pohjalta.

Valokuitukoordinaattori Tero Ahlqvistin mukaan järjestykseen vaikuttavat esimerkiksi kunkin alueen kiinnostuneiden ja ylipäätään mahdollinen liittyjien kokonaismäärä, kiinteiden teleyhteyksien purkamisen eteneminen, operaattoriyhteistyö ja esimerkiksi Luopioisissa Elenian töiden kanssa eteen tullut mahdollisuus yhteiskaivuisiin.

Avoimen verkon periaate

Myyntikoordinaattori Antti Tirrosen mukaan kuitu toteutetaan niin sanotulla avoimen verkon periaatteella, jossa käyttäjä saa valita haluamansa palveluntarjoajan. Hankeaikana mukaan lähteville kuituliittymän hankkiminen maksaa 1500 euroa; myöhemmin hinta kaksinkertaistuu.

Hankinta pyritään tekemään helpoksi: ostaa voi vaikka osamaksulla, ja kotitalousvähennystä asennustöistä on jo laskettu olevan mahdollista saada noin 800 euroa.

Varsinainen kuukausimaksu on 29 euroa, jota Tero Ahlqvist vertaa asunto-osakeyhtiön rahoitusvastikkeeseen. Yhtiövastiketta vertauskuvassa puolestaan vastaa operaattorimaksu, joka on Tirrosen mukaan järeästä sadan megabitin yhteydestä noin parikymmentä euroa kuussa. Tuhannen megabitin yhteys irtoaa operaattoreilta suunnilleen viidelläkymmenellä eurolla.

Summalla saa Tirrosen mukaan vastinetta rahoilleen. Kuituverkon iäksi on arvioitu 30-50 vuotta, ja sen yhteyskapasiteettia on mahdollista kasvattaa huimiin suuruuslukuihin.

Valokuituyhtiö pohjaa hinnoittelunsa tehtyihin rahoituslaskelmiin. Ahlqvist sanoo, että verkkomaksu on pyritty asettamaan niin, ettei siinä olisi nousupaineita – pikemminkin päinvastoin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Laesterä korostaa, ettei kunta pyri tekemään kuituverkon rakentamisella ja hallinnoinnilla bisnestä. Siinä tapauksessa kunnan intresseissä olisi Laesterän mukaan hinnoitella valokuidun kuukausimaksut samalle tasolle Tampereen Puhelimen kanssa eli noin 200 euroon.