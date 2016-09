Karavaanialueelle löytyi uusi paikka

Pälkäneen Aapiskukon alueen asemakaavan muutos aloitetaan alusta. Kaavamuutoksella pyritään varmistamaan taukopaikan olemassaolo ja mahdollistamaan sen kehittäminen. Myös polttoaineen myynti voisi jatkua, kun tankit siirretään pois pohjavesialueelta.

Aiempi kaavamuutos ja ympäristölupa kaatuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa pohjavesialueen vuoksi. Aapiskukko ja polttoainejakelua hoitava Neste ovat tehneet uusia tutkimuksia, joiden mukaan maaperään mahdollisesti päätyvät kemikaalit eivät pääsisi pohjaveteen, koska se virtaa kohti Kostianvirtaa. Aiemmissa tutkimuksissa on jo todistettu, ettei Aapiskukko vaaranna harjun toisella puolella olevia Keiniänrannan Natura-alueita.

Pohjavesialueen raja kulkee nykyisin Aapiskukon pihan poikki. Aapiskukon kaavamuutoksesta ja ympäristöluvasta valittanut ELY-keskus on siirtämässä rajan Kostianvirtaan, jolloin lähes koko keskusta muuttuisi pohjavesialueeksi. Silloin lähtöpassit saisi myös Teboilin kylmäasema K-kaupan vieressä.

Aapiskukon kaavamuutoksen kertaalleen hyväksynyt Pälkäne vastustaa pohjavesialueen siirtoa. ELY-keskuksen toimista on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisäksi hankalaa tilannetta on yritetty avata ministeritapaamisessa.

Vuonna 1990 avannut Aapiskukko on Suomen ensimmäinen taukopaikka. Polttoainekaupalla on pieni taloudellinen merkitys, mutta suuri imagovaikutus: useampi ohikulkija pysähtyy syömään ja kahville, kun pihassa on tankkausmahdollisuus.