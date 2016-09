Lehtimäelle kolmas kulta tasokkaassa luokassa

Ratamoottoripyöräilyn Classic-sarjassa on kahtena peräkkäisenä kesänä saatu 500-kuutioisten luokan Pohjoismaiden Mestaruus Sydän-Hämeeseen. Kangasalalaisen Jouni Lehtimäen tripla on tänä suvena lähellä, jos vain ajokki kestää. Alkukauden jäljiltä Lehtimäki porhaltaa pistejohdossa, mutta ongelmiakin on ollut.

– Kyllä kolmatta mestaruutta ilman muuta tavoitellaan. Kahden ensimmäisen kisaviikonlopun jäljiltä olen korkeimmalla paikalla, mutta kaikkiaan mukana pyörii aktiivisesti noin puolen tusinaa sellaista kuskia, joilla onnistuessaan on mahdollisuudet mestaruuteen, kilpakuljettaja tuumailee.

Kauden avauskisaviikonloppu toukokuussa Jurvassa alkoi hienosti, kun ensimmäisessä veteraanipyörien 5-luokan osakilpailussa Lehtimäen vauhti riitti voittoon saakka. Seuraavana päivänä jouduttiin silmätysten saman probleeman kanssa, jota on yritetty taltuttaa jo aiemmillakin kilpakausilla.

– Nokkaketjun kiristin hajosi. Se vaikutti tehoihin jonkin verran, mutta onneksi sentään pääsin maaliin toiseksi nopeimpana, Lehtimäki muistelee.

– Sitten Norjassa sijoituin ensimmäisessä lähdössä kakkoseksi. Toisessa kisassa vaihteisto petti puolitoista kierrosta ennen maalia niin, että vain kolmosvaihde löytyi. Ajoin maaliin viidentenä. Yhteispisteet onneksi toistaiseksi riittävät ykköstilaan. Mutta kovaa saan mennä jatkossakin, jotta voitan. Motivaatio pysyykin yllä, kun joutuu tosissaan puristamaan.

Takaiskarit uusittiin

Kilpaa ajettaessa koneet ovat tietenkin kovilla. Vuoden 1972 mallia olevasta Honda CB 500 –prätkästä on nyt saatu käikäleet jälleen kuntoon, mutta tieto on se, että nokkaketjun kiristimen kanssa tulee jotakin jumppaa jatkossakin.

– Se ei vain meinaa millään kestää. Täytyisi rakentaa vastaava osa jostakin, mutta se on oma hommansa. Pitää suunnitella ja testata. Harmittaa toki, jos kisaviikonloppuna ensimmäisen lähdön jälkeinen ilta menee koneremontissa, ja kiire on kova, että pääsee ajamaan seuraavan päivän kisankin, Lehtimäki juttelee.

Honda on pääosin samanlainen kuin viime kaudellakin. Ainoa isompi muutos tehtiin takapään jousitukseen. Uudenlaiset iskunvaimentajat ovat rauhoittaneet pyörän käyttäytymistä, ja pitoa on tullut lisää.

– Pitkälti tuon muutoksen ansiota on se, että ajoin Jurvassa luokkamme uuden rataennätyksen.

Seuraavaksi Linköping

Lehtimäen mekaanikkona häärää yhä hänen Pälkäneellä asuva isoveljensä Hannu. Remontteja ja huoltoja tehdään yksissä tuumin, ja Jounin mukaan velimiehestä on apua toisinaan myös taktiikan laadinnassa.

– Hän heittelee minulle vinkkejä esimerkiksi siitä, miten jotkut muut kuljettajat ajavat tietyt mutkat. Kyllä tuollainen apu on aina tervetullutta.

Seuraavaksi Lehtimäki kiitää ajokillaan Linköpingissä. Siellä on elokuun alussa suuri Classic-tapahtuma, johon kaikki luokat mukaan laskien saapunee taas tuhakunta kuskia. Kisalähtöjä on jälleen 5-luokassakin kaksi.

– Tuo kilpailu on osa Nordic Openia. PM-osakilpailuista viimeinen on puolestaan Karlskogassa elokuun viimeisenä viikonloppuna. EM-startteja en käy tällä kaudella kokeilemassa. Reissut olisivat niin pitkiä, että rahaa kuluisi melkoisesti, kangasalalaiskuski toteaa.