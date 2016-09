Rautajärven kaava täytti viimeisen liitoslupauksen

Valtuutettu Jarkko Pihkala (kok.) teki vuosi sitten kesäkuussa valtuustoaloitteen Aitoon alakoulun muuttamisesta päiväkodiksi. Aloitteessa oli 10 allekirjoittajaa.

Aitoossa toimii nyt Pukkivuoren 12 lapselle mitoitettu ryhmäperhepäiväkoti, jossa on viime vuosina ollut hoidossa 14–16 lasta, joten lisäpaikkojen tarve päivähoidossa on joka tapauksessa selvä.

Aitoon alakoulun tilat jäivät tyhjiksi, kun se sai käyttöönsä yläkoulun entiset tilat yläkoulun yhdistyttyä Anna Tapion kouluun. Alakoulun tyhjiksi jääneisiin tiloihin on mahdollista saneerata päiväkoti 21–23 lapselle.

Tämä vaihtoehto on todettu selvityksissä edullisemmaksi kuin Pukkivuoren tilojen laajentaminen. Lisäksi esiopetuksessa olevien oppilaiden olisi helppo siirtyä alakoulun yhteydessä toimivasta esikoulusta iltapäivähoitoon viereiseen rakennukseen. Päiväkodin, esiopetustilojen ja alakoulun sijaitseminen toistensa yhteydessä toisi muitakin synergiaetuja.

Kunnanvaltuustossa päiväkotikysymyksestä nousi vilkas keskustelu, joka johti lopulta äänestykseen.

Vanhan korjaaminen arvelutti

Jukka Lindfors (kesk.) esitti, että alakoulun tilojen saneeraamisen sijasta koko rakennus purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin kokonaan uusi päiväkoti, josta samalla saataisiin uusi käyntikortti Aitooseen.

Timo Ailio (sd.) ja Outi Viitanen (kesk.) kannattivat Lindforsin ehdotusta. Ailio perusteli kantaansa sillä, että kohta 70-vuotiaan talon korjaaminen voi lopulta tulla kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Hän arveli, että uusi päiväkoti voitaisiin rakentaa valmiista elementeistä, mikä olisi uudisrakennuksen edullisin vaihtoehto. Ailion mukaan on epäselvää, paljonko tarvetta tiloille on tulevaisuudessa.

– Ennen kuin tehdään mitään ratkaisuja, pitäisi suunnitella koko entisen Luopioisten alueen kouluverkko, Ailio sanoi.

Maria Aho (sd.) kannatti kunnanhallituksen ehdotusta mutta totesi samalla, että pitäisi selvittää kaikkien kunnan koulukiinteistöjen kunto ja käyttötarve yhtenä pakettina eikä korjata aina sieltä täältä jotakin.

Sivistystoimenjohtaja Mauri Nest tarkensi, että päivähoidon tarve Aitoossa osoittaa, että noin 20-paikkaiselle yksiosastoiselle päiväkodille on tarvetta myös tulevina vuosina.

– Pukkivuoren ryhmis on laittomassa tilanteessa, koska siellä on jatkuvasti lapsia ylipaikoilla. Ei voi myöskään ajatella, että lapsia kuljetettaisiin Aitoosta Luopioisiin päivähoitoon, koska vanhempien työssäkäyntisuunta on päinvastainen, Nest perusteli.

Alkuperäisen aloitteen isä Jarkko Pihkala ei myöskään kannattanut Lindforsin esitystä vaikka arveli, että uuden päiväkodin rakentaminen saattaisi lopulta olla parempi ratkaisu.

– Tätäkin asiaa on vatkattu jo vuosi. Päätetään nyt jo jotain, että se saataisiin joskus etenemään, Pihkala vaati hidasteluun tuskastuneena.

Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys voitti äänin 19–7. Vastaesityksen puolesta äänestivät Timo Ailio, Jukka Lindfors, Eveliina Hakala (kesk.), Hanna Keino (sd.), Jukka Kittilä (kesk.), Juha Soukkio (kesk.) ja Outi Viitanen (kesk.).