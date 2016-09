Diakoniaviikko kutsuu tulemaan yhteen

Syyskuun puolivälissä Pälkäneen seurakunnassa ja Luopioisten kappeliseurakunnassa vietetään diakoniaviikkoa. Kyseessä on Pälkäneen seurakunnan oma teemaviikko, jota on vietetty kerran aikaisemminkin, syksyllä 2010. Viikon aikana diakonia ja muu lähimmäisten palveleminen esittäytyy monissa eri tilanteissa.

– Tarkoitus on kertoa, miten pienillä asioilla toista voi auttaa ja ilahduttaa. Vapaaehtoistoiminnan kautta saa paljon myös omaan elämäänsä, diakonipappi Janne Vesto sanoo.

Diakoniaviikko alkaa sunnuntaina 11.9. Luopioisten kirkossa pidettävällä messulla, joka on samalla myös Eläkeliiton Pirkanmaan piirin kirkkopyhä. Tiistaina tapahtuu Rautajärvellä Elotähkässä. Keskiviikkona vietetään Olopäivää Pälkäneen seurakuntatalolla, ja illalla on Tuula Hakkaraisen konsertti Luopioisten kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy. Keskiviikon ja torstain aikana Tuula Hakkarainen vierailee kitaransa kanssa myös Pälkäneen ja Luopioisten palvelutaloissa.

Torstaina tapahtumapaikkana on Kostiakeskus, joka on diakonian uusin yhteistyökumppani. Viikko päättyy sunnuntaina 18.9. Pälkäneen kirkossa vietettävään vanhusten kirkkopyhään, jonka jälkeen on keittolounas seurakuntatalossa.