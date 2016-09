Katsaus tulevista investoinneista ja niiden seurauksista

Yksiin kansiin on koottu paljon tietoa: kaikki tiedossa olevat suuret investoinnit kymmeneltä seuraavalta vuodelta. Tässä tapauksessa tiedon ei kuitenkaan pitäisi lisätä tuskaa vaan enimmäkseen helpottaa sitä. Yhteenvetoa tulevasta on Kangasalan Kymppi -ohjelmaan tehty kunnassa isolla joukolla.

– Kun ollaan saman pöydän ääressä, kaikki tajuavat paremmin, että tuo asia vaikuttaa tuohon ja tämä tähän, kuvailee kunnan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva.

Kymppi kokoaa yhteen tulossa olevien eri investointipäätösten taloudellisia vaikutuksia ja muitakin oletettavia seurauksia. Kivinevan mukaan kyseessä on tärkeä työkalu kunnalle, joka kasvaa: Kympin avulla luodaan kuvaa siitä, mistä tulisi ostaa maata, minne ja milloin avata uusia kaavoituskohteita ja mitä palveluja eri ratkaisujen myötä tarvitaan.

– Se on ennen kaikkea suunnittelun ja ennakoinnin työkalu, Kivineva kiteyttää.

Nimensä mukaisesti Kymppi laaditaan kymmenen vuoden ajanjaksolle. Tarkoituksena on, että marraskuussa tapahtuvan ensi vuoden talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen kunnantalolla kokoonnutaan jälleen Kymppi-ohjelman äärelle. Seuraava kymmenen vuoden ajanjakso voitaisiin käydä läpi toukokuuhun mennessä, jolloin saataisiin päivitetty pohja seuraavan vuoden talousarviolle ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmalle.

Euromääriä suunnitelmaan ei kirjata, koska niiden arvioiminen kolmen tai jopa kymmenen vuoden päähän on vaikeaa. Kivinevan mukaan tämänkaltaista suunnittelutyötä on aiemmin tehty esimerkiksi maankäytön toteuttamissuunnitelmaan, kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan ja MAL-sopimukseen pohjautuen. Kokonaisuuden hallinta kuitenkin helpottuu, kun yksiin kansiin on saatu listattua muiden projektien oheen arviot Ruskon, Tarastenjärven ja Lamminrahkan tapaisten suurhankkeiden vuosittaisesta etenemisestä.

Kivineva sanookin Kymppi-ohjelman olevan operatiivinen työkalu. Ohjelma viedään silti niin kunnanhallituksen kuin valtuustonkin tiedoksi, jotta päättäjät tietävät, millaisia investointitarpeita ja -suunnitelmia edessä siintää.

Alun perin asiakirjan piti valmistua jo viime keväänä, mutta vuonna 2013 alkanut työ jäi hetkellisesti säästötalkoiden jalkoihin.

Kangasalan Kymppi -ohjelma saatettiin valtuustolle tiedoksi elokuun lopulla.