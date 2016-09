Mummon murinat

Pitkän elämän aikana mummokin on tehnyt monenlaisia huomioita. Esimerkiksi lähimmäisenrakkauden eri muodoista. Meille opetettiin uskontotunneilla tai viimeistään rippikoulussa, että pitää rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Sekin ohje saatiin, että jos sinulla on kaksi leipää, niin anna toinen sille, jolla ei ole yhtäkään. Näin elon ehtoossa, tilinpäätöksen aikaan, tulee pohdiskelleeksi noitakin asioita. Että tuliko se leipä annetuksi?

On jäänyt mieleen tällainenkin ohje: Jos sinulla on kaksi ihokasta, anna toinen sille, jolla ei ole yhtään. Hm,mietinnän paikka. Tarkoittanee yleensä vaatteita. Vaan on vaikea tietää, kuka lähimmäisistä on sen sortin pulassa. Kenelle voisi tarjota esimerkiksi pieneksi jäänyttä toppatakkia ilman, että hän loukkaantuu. No,kuunnellaan omaatuntoa. Ehkä se sanoo: Jos on mahdollista viedä vaate ilmaisjakeluun, tee se. Jos sellaista ei kotinurkilta löydy, kirpputorille sen voi lahjoittaa. Sieltä vähävarainenkin voi ostaa käypää vaatetta muutamalla eurolla.

Entäs se leipäasia? Muinoin oli tapana viedä naapurille niin sanottuja ”lämpimäisiä”. Kun oli oman pellon viljat, ja kun samalla kerralla valmistui iso leipämäärä, johan siitä muillekin riitti. Ei ollut vielä pakastimiakaan noina aikoina.

Lähimmäisten huomioonottaminen oli jopa turvallisuustakuu entisajan maalaiskylässä ja varmaan myös kaupunkien työläiskortteleissa. Kun oli itse auttanut toisia, uskalsi pyytää apua, kun sitä tarvitsi. Rikkaat sen sijaan saattoivat tuntea olonsa turvalliseksi ihan omillaan.

Nyt ovat toiset ajat. Yhteiskunnan vastuu vaikeuksiin joutuneen kohdalla on isompi kuin lähimmäisten. Vaan onko jatkossa varmaa, että nämä sote-systeemit aina toimivat? Kai on siis hyvä, jos nykyäänkin tuemme toisiamme. Toisaalta, äveriäs ehkä toteaa, että hän voi jättää avustamiset, koska tuskin on itse koskaan puutteessa. Hän myös laskee osallistuvansa yhteisvastuuseen isommalla veroprosentilla. Taikka toisaalta, osa rikkaista saattaa ihan kivasti onnistua verokikkailussa.

Entisinä aikoina ylemmissäkin kansankerroksissa noudatettiin uskonnon opetusta siitä, että köyhiä täytyi auttaa. Kohtuullisessa määrin tietenkin. Esimerkiksi yksi prosentti tuloista hyväntekeväisyyteen, ja taivasosuus katsottiin hoituvan sillä. Nykyään avustushankkeet esimerkiksi firman nimissä voivat olla hyvää mainosta ja verovähennyskelpoisiakin.

Tässä yhteydessä tuli mieleen, että jossakin noudatetaan varmaan vilpittömästi uskonnon mukaisia lähimmäisenrakkaus-ohjeita. Kuohijoen August Rock kerää pyyteettömästi rahaa TAYS:n lastenpsykiatrian klinikalle. Tänä vuonna oli hankkeella jo seitsemästoista kesä.

On jäänyt mieleen myös ohje: ”Armelias on rikas”. Tarkoittanee sitäkin, että armeliaisuutta voi harjoittaa ja lähimmäisille tuottaa iloa, vaikka olisi vähävarainenkin. Joskus pelkkä toisen huolien kuunteleminen on hyvä työ. Rohkaisu ja kannustus voivat tuottaa tulosta aika halvalla. Yksinäinen vanhus kaipaa juttuseuraa tai pientä apua jossakin hommassa. On meillä siihenkin varaa, yleensä.

Luopioisissa on syksyisin nähty lähimmäisenrakkautta puutarhatuotesektorilla. Moni jakaa omenoitaan tai viinimarjojaan niille, joilla ei ole yhtään omenapuuta tai marjapuskaa.

Mymmeli