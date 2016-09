Luopioisiin syntymässä hieno liikuntapuisto

Luopioisten kuntorata on elänyt sellaisen elämän, mitä kovaa vauhtia keski-ikäistyvältä kuntoradalta voi odottaa. 1980-luvun alussa rakennetun kuntoradan purupäällyste on maatunut mustaksi mullaksi, rata on paikoin pahasti monttuuntunut ja ympäristökin on päässyt pusikoitumaan.

– Jotkut vanhemmista ihmisistä eivät ole uskaltautuneet viime vuosien aikana kuntoradalle, vaan ovat hiihtäneet mieluummin järven jäällä, Luopioisten Lions Clubin presidentti Pertti Nieminen kertoo.

Ensi talvena asiat ovat kuitenkin toisin. Kuntorata nimittäin peruskorjataan Lions Clubin johdolla kokonaan uuteen uskoon. Talkootyönä tehdyn risusavotan ja harvennusten jälkeen edessä ovat pohjatyöt ja maan rakentaminen uudeksi soralla, hakkeella ja kahdella purukerroksella. Samalla kolme metriä leveä rata levenee nelimetriseksi.

– Tämä tarkoittaa sitä, että perinteisen ladun rinnalla pääsee jatkossa myös luisteluhiihtämään, Nieminen kertoo.

Kuntoradan varrelle rakennetaan myös 2-3 levähdyspaikkaa, joihin tuodaan pöydät ja penkit. Lisäksi uusitaan urheilukentän laidalla olevat kuntoilulaitteet.

Pururadoista tuhkaradoiksi

1,4 kilometrin kuntoradalla käyskentelee reilu parinkymmenen henkilön porukka hikisiä miehiä. Puolet miehityksestä koostuu lionsclubilaisista ja puolet puolet Aitoossa asuvista maahan tulleista turvapaikanhakijoista. Onpa mukana muutamia auttavia käsiä myös Ollin Atleeteista ja Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksestä. Ahkerat kädet kasaavat harvennettua risukkoa kasoiksi, josta traktorit käyvät nappaamassa ne kyytiinsä.

500 tunnin talkootyöhön lähdettiin klubilaisten mukaan kahdesta syystä.

- Luopioisten LC täyttää tänä vuonna 40 vuotta, ja LC International sata vuotta. Siinä oli kunnolla syytä lähteä mukaan tällaiseen projektiin, Pertti Nieminen sanoo ja lisää hetken päästä kolmannen syyn:

- Tarkoitus on myös kannustaa ihmisiä harrastamaan enemmän liikuntaa.

Muun muassa kunnan latuverkoston hoidosta kiitosta saaneen Raimo Girenin mukaan tämän mittaluokan projektiin ei olisi pystytty lähtemään, jollei omasta yhdistyksestä olisi löytynyt konemiehiä. Girenin lisäksi traktoritöitä tekevät Tapio Körhämö, Heikki Kaisko ja Sami Kallioinen.

Girenin mukaan rata oli alun perin tarkoitus pohjustaa tuhkalla, koska tuhka on purua edullisempaa ja pitkäikäisempää. Suunnitelma kuitenkin kaatui, koska tuhkan käytön sallivan ympäristöluvan saaminen olisi kestänyt turhan kauan.

– Suurin osa tulevaisuuden pururadoista on todellisuudessa ”tuhkauusiomateriaaliratoja”, Giren sanoo. – Voikin sanoa, että Luopioisissa kuntoillaan pian katoavan luonnonvaran päällä.