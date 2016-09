Luopioisten kunnanjohtaja-asia siirtyi seuraavaan valtuustoon

Pälkäneen kunnan vuosien 1977–1981 päivähoitosuunnitelman lisäselvityksissä todetaan, että kokopäivähoitoa tarvitaan lähinnä kunnan keskustaajamassa Onkkaalassa, jossa on yli 1000 asukasta. Valtaosan Onkkaalan päivähoitotarpeesta tyydyttää 35-paikkainen Lasten päiväkoti. Sosiaalihallitus on vahvistanut vuodelle 1976 viisi uutta päivähoitopaikkaa, mutta tilanahtauden vuoksi näitä ei voida toteuttaa.

Päivähoidon tarve

Kokopäivähoidon tarve 0–6 -vuotiaiden lasten osalta on Pälkäneellä tänä vuonna 60 hoitopaikkaa, osapäiväisen sekä osaviikko- tai osavuotisen päivähoidon tarve 3-6 -vuotiaiden lasten osalta on kuluvana vuonna 10 hoitopaikka, koululaisten päivähoidon tarve kuusi paikkaa ja päivähoitopaikkojen tarve yhteensä on 70.

Kunnallisen päivähoitotoiminnan henkilöstön kokonaismäärää lisätään suunnitelman mukaan ensi vuonna viidestä kunnallisesta ohjatusta perhepäivähoitajasta kahdeksaan, vuonna 1978 perhepäivähoitajia olisi 10 ja vuosina 1979–81 kunakin 13.