Rauniokirkolla

Keskiviikkona Pälkäneen Pyhän Mikaelin kirkkorauniolla esitetään kaksi pyhimystarinaa monologina: Pyhä Laurentius ja Pyhä Kristoforos. Näyttelijänä toimii Teatteri Betan kirkkoteatterinjohtaja ja -ohjaaja Jouni Laine Hyvinkäältä.

Teatteri Beta on Hyvinkään seurakunnan ammattijohtoinen harrastajateatteri. Beta valmistaa teatteriesityksiä kaikenikäisille keinoinaan nukke-, nuoriso- ja kirkkoteatteri. Kirkkoteatterin vuosirunko muodostuu teemanäytelmistä jouluna ja pääsiäisenä, sekä kesäteatterista.

Lauluyhtye KokoNaisella on yhdeksän vuotta toimintaa takana. Ohjelmistossa on virsiä suomesta ja muualta sekä uutta hengellistä musiikkia. Laulajina toimivat Hannele Karppinen, Jarna Luukkanen, Sirpa Kallio, Carita Lehto, Tiina Pietari, Maija Honkasalo, Suvi Kurikka ja Helena Lehtinen. KokoNainen palvelee Hyvinkään seurakunnan jumalanpalveluselämää, konsertoi ja pitää musiikki-iltoja ja on keskittynyt Naisten Pankin tukemiseen konserttituotoilla.

Teatteri- ja musiikki-ilta keskiviikkona 10.8 klo 19 Pälkäneen Pyhän Mikaelin kirkkorauniolla. Sateella kirkossa.