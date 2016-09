Kotiseutuyhdistyksellä katse jo joulussa

Pälkäneen Joulu ilmestyy tuttuun tapaan ensimmäisenä adventtina. Sosiaalinen media on tänä vuonna ollut kaikkien huulilla ja teknisissä vempaimissa. Some on valtiovaltaa myöten omaksuttu keino vaikuttaa, tiedottaa ja pitää yhteyttä. Myös Pälkäneen Joulun toimituskunta on ajan hermolla ja esittäytyy lehdessä selfieinä. Me tekijät uskomme vahvasti, että perinteisellä lukupaketillamme on sijansa lukijoiden sydämissä. Peukku teille!

Pälkäneen Joulu on vuonna 2014 ensi kertaa historiansa aikana kokonaan värillinen. Vanhojen, mustavalkoisten valokuvien ystävien ei toki tarvitse huolestua, me julkaisemme niitä mielellämme edelleen; tässäkin lehdessä ne vievät aikamatkalle lähes 100 vuoden taakse muun muassa Pälkäneen urheilukentälle.

Uutta on myös Matkakirje maailmalta -palsta, jossa ulkomailla asuvat pälkäneläiset kertovat elämästään ja joulunvietosta uusissa maisemissa. Sarjan aloittaa rautajärveläinen Jarkko Jokinen, joka asuu Wienissä Itävallassa.

Pälkäneen Joulu palaa vielä hetkeksi vuoden 1713 jälkimaininkeihin. Matka vie muun muassa Kostianvirralta Isoonkyröön, jossa kurkistetaan vuoden 1714 Napuen taistelun ennallistamisnäytökseen.

Pälkäneen Joulu vierailee Luopioisten museoissa, astelee Eino Leinon jalanjäljissä Kukkian rannoilla, nauttii vauhdin hurmasta Kukkolan kyläkeinussa ja tanssii poski poskea vasten Vilpolassa. Jauhopeukaloille tarjoamme herkullisen leivontaohjeen, ja sukututkimuksesta kiinnostuneille käytännön vinkkejä. Nikseistä innostuneet saavat otannan Karl Nikolai Allaksen mieleenpantavista neuvoista, joista moni on edelleen ajankohtainen.

Koskettavat elämäkerrat ovat osa Pälkäneen Joulua. Tänä vuonna tarinansa kertovat muun muassa lotta ja pikkulotta, Karjalan evakko ja Ruotsiin lähetetty sotalapsi.

Eikä tässä vielä kaikki: piipahdetaan vielä Aholinin myllyllä ja Sappeen koulun talkoissa. Pernavestareista ja Nuijan iltamista kokosimme kuvareportaasit. Perheen pienimmille kerromme, mitä voi tapahtua jouluyönä tallissa.

Pirjo-Margit Lehtinen