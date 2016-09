Luopioisten heitto-ottelussa niukka osanotto

– Luopioisten ensimmäinen, viimeinen ja ainoa kunnanjohtaja, Kukkia triathlonin selostaja Harri Arola hehkuttaa aina, kun Rauno Haapanen vilahtaa Kukkia Triathlonin lähtö-, vaihto- ja maalialueella.

Suunnilleen samanlainen asema Haapasella on triathlonissa. Hän on ainoa, joka on ollut mukana kaikilla 14 kerralla, kun tapahtuma on järjestetty.

– Katselin tässä juuri vanhoja tulosliuskoja ja tarkistin muutaman muun, jotka ovat olleet mukana melkein aina, Haapanen kertoo.

Myöskään 15. triathlonkerta ei ole jäämässä Haapaselta väliin. Pitkä putki oli kuitenkin vähällä katketa, sillä nivustyrä alkoi vaivata keväällä. Leikkausajankohdasta sovittaessa Haapanen vitsaili ensimmäisenä, että heinäkuun loppuun mennessä pitäisi toipua triathlonvireeseen.

– Lääkäri lupasi, että kyllä minä siihen mennessä kunnossa olen.

Ennätyksiään Haapanen tuskin tänä kesänä uhkaa, sillä vaiva on haitannut liikkumista sen verran, ettei peruskunto ole aivan edellisvuosien tasolla.

Vauhti noussut vuosien varrella

Luopioisten kesän kohokohta Kukkia Triathlon syntyi, kun omaa "kuntotestiä" suunnitelleet Ari Toivari ja Jouko Lindroos keksivät, että mukaan voisi pyytää muitakin. Siitähän syntyisi mukava kuntoilutapahtuma.

Kaksikko lähti kunnantalolle kyselemään, voisiko kuntakin olla siinä mukana. Kunnanjohtajaa ei ollut vaikea saada innostumaan.

– Minusta tällainen hyvän mielen kuntotapahtuma oli todella hyvä ajatus. Se ei olisi liian vakavahenkinen, vaan innostaisi kuntalaisia liikkumaan. Totta kai kunta olisi sellaisessa mukana. Ja lupasin heti itsekin lähteä mukaan, Rauno Haapanen muistelee.

Se ei jäänyt pelkäksi lupaukseksi. Kiireisen kunnanjohtajan arjen ohessa Haapanen liikkui säännöllisesti. Siksi hän uskalsi asettua viivalle sen ihmeemmin treenaamatta.

– Varsinkin alkuaikoina triathlon otettiin leppoisana kuntotapahtumana. Mukaan lähdettiin, vaikkei olisikaan niin kova liikkuja. Ehkä vuosien myötä on tullut pikkuisen lisää kilpailuhenkeä. Ainakin tahti on kiristynyt ja tulokset kohentuneet: poika oli eka- tai tokavuonna lyhyen matkan kolmas. Viime vuonna sillä ajalla olisi ollut 50–60. sijan paikkeilla.

Kunnanjohtajan esimerkki innosti muitakin mukaan

Rauno Haapanen on aina ollut esimerkki siitä, että hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan myös työssä. Mies ei ole julistanut kuntoilun merkityksestä, mutta Kukkia Triathlonin alkutaipaleella hän oli osaltaan laskemassa mukaan lähtemisen kynnystä.

– Ensivuosina osallistuimme riatloniin Körhämön Tapion ja Lahtisen Pentin kanssa Vaarien joukkueena. Paras suorituksemme oli, kun kukaan ei tullut kertakaan ohi: olimme koko ajan viimeisenä, Haapanen nauraa.

– Haeskelimme silloin vanhaa pyörääkin. Tarkoituksena oli polkea pyöräosuus jollain rämisevällä jopolla, hän muistelee.

Rauno Haapasesta on tullut paitsi triathlon-ikoni, myös Ollin atleettien peruspilari. Hän lähti äijien kuntopiiriporukkaan vuonna 1977, heti Luopioisiin muutettuaan.

Atleetit on saanut mainetta siitä, että sen vuoksi jopa kunnan kokouspäivää muutettiin.

– Niihin aikoihin hallituksen ja valtuuston kokoukset pidettiin Luopioisissa keskiviikkoisin, joka oli atleettien ilta. Jouduin olemaan turhan usein pois kuntopiiristä, jossa nostetaan talven aikana koko ajan suoritusmääriä. Siinä käy niin, ettei tahdo jaksaa, ja saa paikkansa kipeäksi.

Kun Luopioisten kokouspäiväksi vaihdettiin maanantai, kunnanjohtaja Haapanen, kunnansihteeri Seppo Pulkki ja hyväkuntoiset luottamusmiehet pääsivät säännöllisemmin kuntopiiriin.

Kunnanjohtajuus ei kuitenkaan tuo Ollin atleeteissa mitään erikoisoikeuksia.

– Äijäporukassa herja lentää. Siinä ei auta pahoittaa mieltään, kun leikki sattuu omalle kohdalle.

Pitkälle matkalle ei voi lähteä kylmiltään

Kukkia triathlon rytmittää ja ryydittää monen kuntoilijan vuotta: jo alkuvuodesta kannattaa liikkua, jotta selviää kesällä triathlonista. Moni hyväkuntoinen arastelee kuitenkin mukaan lähtemistä uintiosuuden vuoksi. Jos uimataito on hieman hatara, käsiä ja jalkoja vilisevässä lähtöruuhkassa on ilkeä räpistellä.

– Minä olen uinut suosiolla sammakkoa muiden perässä, Rauno Haapanen antaa lähtövinkin.

Lähtöryysis on helpottanut, kun startti on jaettu kolmeen osaan: pitkä matka lähtee erikseen ja lyhyen matkan miehet ja naiset omina lähtöinään.

– Uintiosuus on muuttunut sujuvammaksi, eikä tällaisen peräpään valvojan tarvitse odotella kääntöpaikoilla. Huomasin sen jopa ajoista: uimaosuus nopeutui viime vuonna niin, että tein oman reittiennätykseni.

Haapanen tietää, että joillekin uinti voi olla oikeasti kammotus.

– Olin kerran mukana vanhan opiskelukaverin kanssa. Hän on joskus meinannut hukkua, ja siksi hänellä on uintikammo. Luulin, että matkalla räpiköinyt kaveri pelleili, mutta hän olikin oikeasti hädissään ja monta kertaa jo nostamassa käden pystyyn pelastajia varten. Olimme puolivälin kääntöpoijulla, kun rannassa kuulutettiin, että näin viimeisetkin lähtivät pyöräosuudelle.

Haapasella puolestaan nälkä kasvoi joskus alkuvuosina ja hän harkitsi pitkälle matkalle ilmoittautumista.

– Mutta siihen olisi pitänyt jo hieman harjoitella ja valmistautua. Lyhyestä matkasta peruskuntoinen selviää kylmiltäänkin.

Sijoituksista tai tuloksista Haapanen ei ole koskaan ollut kiinnostunut. Häntä on turha haastaa kirikamppailuihin.

– Yleensä vaihdan matkan varrella rauhassa kuulumisia ainakin Haltialla Körhämön portilla. Muuallakin on paljon kyläläisiä kannustamassa. Minusta juuri tästä tulee se leppoisa ja innostava ilmapiiri, joka tekee triathlonista poikkeuksellisen urheilutapahtuman. Reittiä on mukava kiertää, kun kaikki saavat osansa kannustuksesta.

Triathlon tunnetaan myös hyvistä oloista: yleensä sää on paljon ennustettua parempi.

Lenkiltä tullessa pitää olla hyvä olo

Vuonna 1977 Luopioisten kunnanjohtajan virkaan valittu Rauno Haapanen siirtyi Pälkäneen kehitysjohtajaksi vuonna 2007, kun kunnat yhdistyivät. Nyt 68-vuotias Haapanen on ollut viisi vuotta eläkkeellä.

– Ihmeesti on kiirettä riittänyt eläkepäiviksikin. Tekemistä on yllättävän paljon. Talolla alkaa olla ikää 40 vuotta, joten nurkissa riittää kaikenlaista laittamista. Viime kesänä teimme kattoremontin ja viimeksi laitoimme saunan uusiksi. Kaikenlainen nakerteleminen on kuitenkin hauskaa, eikä pakonomaista.

Lenkkeily ja kuntoilu ovat pitäneet askelen keveänä.

– En ole mikään himoliikkuja. Hölkkään kevyesti omaan tahtiini. Lenkiltä tullessa pitää olla hyvä olo. Käyn säännöllisesti myös kuntosalilla. Lisäksi ohjelmaan ovat tulleet Pentti ja Elisa Lahtisen vetämä tanssikerho ja lavatanssit. En aiemmin edes ymmärtänyt, miten hyvä liikuntamuoto se on. Neljä tuntia kun tanssii, niin se vastaa aika kovaa kuntopiiriä.

Kunnan asioiden seuraaminen on eläkepäivillä jäänyt paljon vähemmäksi kuin Haapanen etukäteen uskoikaan.

– Kuvittelin, että päätöksentekoa tulisi seurattua tiiviisti. Mutta aika nopeasti muutuin peruskuntalaiseksi. Luen Sydän-Hämeen Lehden ja käyn netin pöytäkirjoista katsomassa korkeintaan joitain satunnaisia yksityiskohtia.

Haapasen virkavuosina Luopioinen kyseenalaisti keskittämisvillityksen. Hän ei ole vieläkään vakuuttunut siitä, että yhä suuremmat yksiköt olisivat kustannustehokkain toimintatapa.

– En usko keskittämisen autuaaksi tekevyyteen. Työaikoina vertailin monia asioita, ja huomasin, ettei suuri toimi niin kuin oletettiin. Minusta keskittämisen nimiin vannotaan liikaa.

Osa keskittämistä ovat kuntaliitokset. Luopioinen ei ole nyykähtänyt samalla tavalla kuin moni muu entinen kuntakeskus. Rauno Haapanen kiittää tästä ennen kaikkea Mikkolan Navetan väkeä.

– Navettayhteisö tekee todella hyvää työtä, joka antaa positiivista virettä kylälle ja koko Luopioisten puoleiselle alueelle.

Kukkia Triathlon la 23.7.