Natura-verkosto pysyy ennallaan

Ikäihmisten perhehoitoa juurrutetaan tänä syksynä ympäri Pirkanmaata. Kangasalla ja Pälkäneellä ei toistaiseksi toimi yhtään ikäihmisten perhehoitajaa, mutta toiveissa on, että kuluvan syksyn jälkeen tilanne on toinen.

– Tavoitteemme on valmennuksen avulla saada muutama uusi perhehoitaja alueellemme, Kangasalan kotihoidon johtaja Kirsi Kalliomäki toivoo.

Ikäihmisten perhehoitajia on koko Pirkanmaan alueella 11 tällä hetkellä. Lokakuussa alkaa parikuukautinen perhehoitajien ennakkovalmennus, jonka hakuaika on 5–16. syyskuuta.

– Syksyn ennakkovalmennukseen mahtuu 12 henkeä, ja tavoitteena on saada uusia perhehoitajia eri puolilta Pirkanmaata. Tarkoitus on järjestää keväällä vielä toinen ennakkovalmennus, sillä kiinnostuneita on ollut jo nyt paljon, ohjaaja Roosa Kettunen Pirkanmaan maakunnallisesta ikäihmisten perhehoidon yksiköstä mainitsee.

Kettunen jatkaa, että idea hoitomuodosta on lähtenyt Perhehoitoliiton toteuttaman perhehoitohankkeen kautta. Ikäihmisten perhehoitoa toteutetaan jo jonkin verran ympäri Suomea, esimerkiksi Kaarinassa on muutama vuosi takaperin perustettu ikäihmisten perhehoitokylä. Pirkanmaalla ikäihmisten perhehoidon yksikkö on perustettu kehitysvammaisten perhehoidon yksikön yhteyteen Tampereen Hatanpäälle. Yksikön toiminta alkaa virallisesti syyskuun alussa.

Omassa tai hoidettavan kodissa

Perhehoitajat toimivat omassa kodissaan, perhehoidettavan kotona tai jo toimivissa perhekodeissa kiertävänä sijaisena. Perhehoitaja auttaa vanhusta kaikissa tarvittavissa päivittäisissä toiminnoissa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, tilapäistä tai päiväperhehoitoa. Perhehoitaja solmii toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa, ja hoitajalle maksetaan hoitopalkkio. Hoidosta aiheutuneista kustannuksista maksetaan erillinen korvaus.

– Perhehoitajana ei voi toimia hoidettavan henkilön oma lapsi, vanhempi, avo- tai aviopuoliso. Tällöin kyse olisi ennemminkin omaishoitajana olemisesta, jolloin omaishoidon tuki olisi oikea muoto, Kettunen tarkentaa.

– Jos kiinnostuu toiminnasta, kannattaa ottaa yhteyttä maakunnalliseen ikäihmisten perhehoitoyksikköön Tampereelle, Kirsi Kalliomäki toteaa.