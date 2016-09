Että tällainen kesäpitäjä!

Viime kesänä vastailin Sydän-Hämeen Lehden lukijoiden lähettämiin kasviaiheisiin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin ei löytynyt vastausta, eikä löydy varmaan tänäkään kesänä. Talven mittaan on tullut joitakin pohdinnan arvoisia juttuja esiin, ja ajattelin paneutua niihin aina silloin, jos tuoreita kysymyksiä ei ole tarjolla.

Kysyjät ovat ihmetelleet niin kukkien väriä kuin kasvutapaakin. Myös muutamat kasvilajit, joita ei ole esitelty nettikasviossani (www.luopioistenkasvisto.fi), ovat herättäneet kysymyksiä. Kysymyksiä voi lähettää minulle suoraan tai lehden toimituksen kautta.

Tällä ensimmäisellä kerralla kysyn kuitenkin itse. Blogissani peräänkuulutin toukokuussa paria kasvia, joita itse en täältä ole löytänyt. Niitä ovat muutkin kyselleet. Ensimmäinen oli sinikukkainen kevään kaunotar pystykiurunkannus. Tuskin oli sormeni ehtinyt painaa julkaise-nappulaa, kun vastaus jo ilmaantui sähköpostiin. ”Kasvaahan tätä täällä, juuri äsken sitä ihailin ystäväni pihamaalla Kortteenpohjalla!”

Eipä sitten muuta kuin tuijottelemaan sinne ystävän nurmikolle ja totta tosiaan, siellähän se kasvoi sulassa sovussa pihan muiden kasvien kanssa. Kasvustosta ei voinut suoraan sanoa, oliko se luonnonvarainen vai mullan tai koristekasvien mukana tullut, mutta ainakin se oli levinnyt pihaan monelle taholle. Vähän myöhemmin kilahti puhelin ja taas oli kiurunkannusta tarjolla, nyt Aitoosta. Tämä oli vanhempi tieto, joten sen nykyesiintyminen jäi vielä tällä kertaa varmistamatta.

Toinen blogissa kyselemäni kasvi oli kevätkaihonkukka. Tämä kukka on vanha koristekasvi eikä se tiettävästi kasva missään Suomessa luonnonvaraisena. Lemmikkeihin kuuluva kaunotar on kuitenkin puutarhakasvina yleinen ja leviää kasvupaikalta helposti kukkapenkin muihinkin osiin ja laajemmallekin.

Tähänkin kyselyyn tuli useita vastauksia, joissa kerrottiin kasvin leviämisestä. Nyt kuitenkin kiurunkannukseen verrattuna leviäminen on päinvastaista. Kiurunkannus leviää luonnosta puutarhaan, kaihonkukka puutarhasta luontoon. Aikoinaan kyselin Helsingin kasvimuseolta, miten tällaiseen leviämiseen pitäisi suhtautua kasvikartoituksen kohdalla. Rajaus osoittautui ongelmaksi. Jos kasvi leviää, mutta pysyy kukkapenkissa tai pihassa, niin se on pihakarkulainen, mutta jos se leviää pihan ulkopuolelle se on koristekarkulainen. Jälkimmäinen hyväksytään edellistä ei, kun kartoituksia tehdään. Itse olen siis pitänyt rajana pihan hoidettua osaa. Koristekarkulainen selviää melko hyvin luonnossa ja saattaa jäädä kasvamaan pidemmäksikin aikaa paikalle, muodostua jopa riesaksi kuten isokierrolle on tapahtunut. Pihakarkulainen vaatii hoitoa esimerkiksi nurmikon leikkuuta ja muun kasvillisuuden matalana pitämistä.

Tällaisia luonnosta pihaan levinneitä kasveja ovat monet siirretyt kasvit, kuten kullero, lehtosinilatva ja metsäruusu. Pihalta luontoon taas ovat siirtyneet esimerkiksi kyläkurjenpolvi, keisarinkruunu tai suopayrtti ja koristepensaat kuten viinimarjat, tuomipihlaja, pihtakuusi tai tuhkapensas. Pihakarkulaisia taas ovat esimerkiksi pienet kevään sipulikasvit: helmililja, krookus, posliinihyasintti, talventähti ja sinililja. Näitä ovat myös kevätesikot, kaihonkukka ja puistolemmikki.

Karkulaiset ovat ihan hauskoja lisiä luonnonkasvien joukkoon. Niiden levinneisyydestä olisi hauska tietää enemmän. Nyt tänä keväänä sain hienoja havaintoja kahdesta kasvista ja niiden leviämisestä. Myös muista karkulaisista voi lähettää tietoa kasvisivuillani olevaan osoitteeseen.

