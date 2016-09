LP Kangasala vahvistaa liigajoukkuettaan serbialaisella Jovana Gogicilla ja kuubalaisella Yurisleidi Silie Frometalla. Nuoresta iästään huolimatta molempien odotetaan tuovan joukkueeseen ammattimaisuutta ja kokemusta. Molemmat myös odottavat ottavansa pelaajina harppauksen eteenpäin Kangasalla.

23-vuotias 180-senttinen Gogic ehti pelata Serbian nuorten maajoukkueessa ja voittaa maansa liiga- ja cup-mestaruuden ennen siirtymistään Volero Zurichin riveihin viisivuotisella sopimuksella vain 18-vuotiaana. Sveitsissä palkintokaappiin tuli lisää täytettä, ja noiden vuosien aikana hän pelasi myös kansainvälisillä kentillä CEV- ja Challenge-cupissa. 18-vuotias Yurisleidi Silie Frometa on puolestaan jo ehtinyt pelata lentopalloa niin Ecuadorissa, Azerbaidzhanissa kuin Serbiassakin. Lentopallo on hänellä verissä; isä on toiminut valmentajana ja sisko pelannut huipputasolla.

Kaksikko on LP:n tulevan kauden linjan mukainen: nuori, potentiaalinen ja halukas kehittymään. Valmentaja Virginie De Carne sanoo joukkueelta vaadittavan nyt ison työmäärän lisäksi kärsivällisyyttä; käynnissä on hänen mukaansa kahden tai kolmen vuoden kehitysprojekti.

– Emme katso, mitä muut tekevät tai eivät tee, vaan keskitymme omaan tekemiseemme. Uskon, että kova työ maksaa itsensä takaisin. En ole sellainen valmentaja, joka laittaa pelaajan penkille virheen jälkeen. Pelaajan on mielestäni käytävä ne vaikeatkin hetket läpi, De Carne sanoo.

LP:llä on pelaajasopimukset ensi kaudesta kahdentoista pelaajan kanssa, ja manageri Jorma Malmin mukaan joukkue alkaa olla kasassa lokakuussa alkavaa liigakautta varten. Viime kaudelta jatkavat Outi Munnukka, Tiiamari Sievänen, Roosa Laakkonen, Daniela Öhman ja Emilia Sipilä. Kokeneeseen kaartiin kuuluu lisäksi Hanna Salomäki, joka vetää LP:n paidan ensi kertaa päälleen. Ensimmäiseen liigakauteensa lähtevät Milja Hytönen, Jenni Mäkinen, Hanna Rahko ja Jutta Riikonen.