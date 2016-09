Koulukisojen tulokset

Kangasalan nuoret yleisurheilijat ottivat kahdeksan mitalia 14–15-vuotiaiden SM-kisoista Hämeenlinnasta 19–21. elokuuta. Joel Turkka lähti tilastokärkenä 14-vuotiaiden poikien sataselle ja 300 metrin kisaan. Turkka kesti ennakkosuosikin paineet ja otti kisoista kaksi Suomenmestaruutta. 100 metrin aika oli 11.64 sekuntia ja 300 metrin 35.95. Joelin serkku Ville Suoniemi oli samaisessa satasen kisassa pronssilla, ja kuulasta tuli hopeaa uudella ennätyksellä 13.98 metriä.

Jami Siira hyppäsi seiväshopeaa tasan neljän metrin tuloksella. Pinja Heinonen juoksi hopealle 300 metrin aidoissa ja sileällä 300 metrin kisassa. Molemmissa lajeissa koheni myös oma ennätys: 300 metrillä aika oli 40,87 sekuntia ja aidattuun matkaan kului aikaa 44,80 sekuntia.

Joelin, Villen, Jamin ja Pinjan nykyinen seura on Tampereen Pyrintö, mutta Joelin, Villen ja Pinjan urheilun pohja on tehty Kangasalan Urheilijat-68:ssa. Jami on aloittanut yleisurheilun Sahalahden Yu-teamissa.

KU-68 sai kisoihin neljä nuorta urheilijaa. Veera Viitala hyppäsi korkeutta 153, ja se riitti hienosti sijaluvulle 7. Siiri Heiskanen paranteli seipään ennätyksen lukemaan 260, sijoitus oli kahdestoista. KU-68 oli 15-vuotiaiden tyttöjen moukarin joukkuekisassa viides. Katri Kekki heitti 35,85 metriä, ja Salla Lamminmäki teki ennätyksensä 31.13.

Samaan aikaan Kajaanissa kisasivat 16–17 -vuotiaat. Aino Sikkinen juoksi Suomen mestariksi sekä 2000 metrin esteissä ajalla 7.29,60 että 3000 metrillä ajalla 10.43,97. Tiia Tammisalo juoksi pronssia satasella ajalla 12,32. Tammisalo oli kovatasoisessa 200 metrin kisassa viides ajalla 25,37. Myös Tiia ja Aino edustavat Tampereen Pyrintöä, mutta myös Ainon ja Tiian aiempi seura oli KU-68. Niin ikään Tampereen Pyrintöä edustava Pihla Aro sai 14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa pronssimitalin 300 metrin aitajuoksusta.