Kuohijoen kukkaloistoa

Kolmetoista vuotta sitten Kuohijoen Aslak and the Eskimos -klubilla vietettiin avajaisia.

– Työmiehet kiinnittivät vielä viimeisiä listoja kattoon, kun asiakkaat jo jonottivat ovella sisään pääsyä, paikan emäntä Leena Vilenius muistelee.

Vilenius ja hänen miehensä Aslak Christiansson olivat muuttaneet Kuohijoelle Helsingistä viisi vuotta aiemmin. Aika oli kulunut remontoidessa tiloja tanssileirejä ja klubitoimintaa varten.

– Meillä oli vain pieni kotijääkaappi ja klubin juomia säilytettiin kellarissa. Siinä oli vähän juoksemista, Vilenius naurahtaa.

Noista ajoista klubin varustelutaso on noussut ja palvelu on nopeutunut.

Aslak and the Eskimos -klubilla on vietetty syntymäpäiväjuhlia joka kesä aina saman kaavan mukaan. Musiikista vastaa Aslak and the Eskimos -bändi, jossa lauantai-iltana soittivat Aslak Christiansson, kitara ja laulu, Jyri Salmi, rummut, Petri Christiansson, basso ja Jani Häggblom, kosketinsoittimet.

Bändin setit vaihtelivat ranskankielisistä balladeista ja englanninkielisistä peruspopcovereista snadeihin

stooreihin stadista. Viimeksi mainitut ovat Aslakin varta vasten avajaisiin säveltämiä, slanginkielisiä kappaleita. Välillä Häggblom ja Salmi hauskuuttivat yleisöä soittamalla 80-luvun kliseisimpiä biisejä. Ilta päättyi perinteisesti Malmstenin Lasten liikennelauluun.

Yleisöä paikalla oli klubin täydeltä. Anu Hämäläinen ja Hanna Kallio olivat tulleet klubille Kallion vanhempien kesämökiltä Kukkialta. Naiset olivat miestensä kanssa viettämässä kesäistä viikonloppua, johon kuului suunnitellusti illanvietto klubilla.

– Paikka on todella hieno. On upeaa, että omistajat ovat tässä toteuttaneet unelmaansa, kiitteli kohtuullisen kovaksi kulttuurinkuluttajaksi tunnustautuva Hämäläinen.

Myös nuorten hyväksi tehtävä työ tanssin ja teatterin parissa sai naisilta kiitosta.

Padajoen kesäasukas Marko Aro toi vaimonsa kanssa vieraansa viettämään iltaa Aslak and the Eskimos -klubille.

– Tunnen yhden soittajista, joten tiesin keikasta. Halusimme näyttää klubin vieraillemme, Aro kertoi.

Mies kiitteli klubin miljöötä, asiakaskuntaa ja reipasta maaseutuhenkeä.

– Täällä on hyvä tunnelma ja kivoja paikallisia ja kesäasukkaita, Aro sanoi.