Luopioisen historiaa kirjoitetaan edelleen

Sydärissä 7.9.2016 julkaistussa kunnanvaltuuston kokousuutisessa käsitellään kuntien liitoslupauksien täyttymistä. Uutisen mukaan Jarkko Pihkala on todennut, että Luopioisten historia on kirjoitettu.

Kyllä, historiaa on kirjoitettu, mutta vain 1860-luvulle asti. Viimeiset 139 vuotta kunnan perustamisesta 1868 vuoden 2006 kuntaliitokseen jäivät odottamaan historiaansa, kun kunnan historiatoimikunta jätti kirjoittamisen tulevien sukupolvien tehtäväksi.

Aukkoa historiankirjoituksessa ollaan paraikaa korjaamassa, nyt yhdistysten toimesta. Kukkia-Seuralla ja Sydän-Hämeen Sukututkijoilla on menossa hanke, jonka tavoitteena on julkaista vuosien 1868–2006 historia. Työn edistyminen ja toistaiseksi tallennettu aineisto on katsottavissa osoitteesta aineistopankki.wordpress.com.

Hanke on edelleen avoin myös kunnan osallistumiselle. Ja hyvällä syyllä, onhan kysymys juuri ajanjaksosta, jolloin Luopioinen toimi itsenäisenä kuntana.

Olisiko tässä ainesta Suomi100 -juhlavuoden hankkeeksi, osoittamaan, miten kunnan ja järjestöjen yhteistyö toimii Pälkäneellä?

Erkki Toivari

Kukkia-Seuran puheenjohtaja

Kari Laine

Sydän-Hämeen Sukututkijoiden puheenjohtaja