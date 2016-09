Mitä, jos lääkärin soittoon ei pystykään vastaamaan?

Asiakaspalvelutyössä oleva lukija ei päässyt vastaamaan lääkärin puheluun iltapäivällä ja jäi epätietoiseksi, miten toimia – ja miksi soittoaikaa ei voi sopia tiettyyn kellonaikaan, jotta vastaaminen onnistuisi varmemmin.

Miksi lääkärin soittoaikaa ei ole mahdollista sopia nykyistä tarkemmin tiettyyn kellonaikaan – eli samaan tapaan kuin ajanvaraus vastaanotollekin, sairaanhoitaja Merja Sahla Pälkäneen terveysasemalta?

– Tarkkaa aikaa on vaikea sopia, sillä vastaanotot voivat herkästi venyä ja silloin soittoajankohdatkin muuttuvat. Toisaalta joskus vastaanottoajat taas ovat lyhyempiä tai asiakkaat jättävät kokonaan tulematta vastaanotolle, jolloin tarjoutuu hyvä hetki hoitaa muita asioita, esimerkiksi soittaa näitä puheluita. Lääkärit soittavat toki päivän aikana muitakin puheluita kuin potilaiden itsensä varaamia.

– Lisäksi puheluiden kestot eivät ole aina ennakoitavissa. Tällainen puhelu voi niin sanotusti korvata vastaanottokäynnin, ja tällöin tehdään esimerkiksi hoitosuunnitelmaa koetulosten pohjalta. Varsinkin näin pienellä terveysasemalla päivät ovat yllätyksellisiä ja aikataulut voivat päivän aikana muuttua – voi tulla esimerkiksi yllätyksellisiä ensiapua vaativia kiireellisiä tilanteita, ja tällöin esimerkiksi aamuun varatut soittoajat pystytään soittamaan vasta vastaanottojen jälkeen iltapäivällä ja joskus illalla.

Miten tulisi toimia, jos lääkäri soittaa, kun ei ole mahdollisuutta vastata puhelimeen tai huomaa lääkärin soittaneen juuri silloin, kun ei pystynyt vastaamaan?

– Yleensä yritetään soittaa ainakin kaksi–kolme kertaa, jos asiakas ei vastaa ensimmäiseen puheluyritykseen. Mikäli soittoyrityksistä huolimatta asiakasta ei tavoiteta, kannattaa soittaa seuraavana päivänä terveysasemalle. Jos asiakkaalla on ehdoton toive tietystä ajankohdasta, kannattaa silloin se ilmoittaa, jolloin toivomus voidaan kirjata lääkärin työlistalle ja lääkäri tilanteensa mukaan pyrkii silloin soittamaan. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Suurin osa asiakkaista ei koe tätä ongelmana näin kännykkäaikana.

Kuinka paljon puhelinaikoja käytetään Pälkäneen ja Kangasalan alueella, johtava ylilääkäri Sari Mäkinen?

– Puhelinaikoja on noin 23–25 prosenttia lääkärin vastaanottoajoista. Tarve on ollut vuosien saatossa lisääntyvä. Lisäksi kuntalaisilta on tullut toivetta sähköiseen asiointiin, ja sähköinen asiointi on kehitteillä paraikaa.