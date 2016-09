RaLu selvitti ensivaiheen

Luja-Lukon 13–14-vuotiaat koripallotytöt tekivät syksyllä pälkäneläistä urheiluhistoriaa etenemällä ensimmäisenä tyttöjoukkueena SM-sarjaan. Täksi kaudeksi luotu Pälkäneen ja Raholan yhteisjoukkue jatkoi sankaritekojaan talven aikana voittamalla kaikki vastustajansa lohkon kahta kärkijoukkuetta lukuun ottamatta. Lohkon kolmostila takasi paikan kevään SM-lopputurnauksessa.

Maan kahdeksan kovinta C-tyttöjoukkuetta kohtasivat äitienpäiväviikonloppuna Lohjalla. Pälkäneläisittäin turnauksen huipennukseksi muodostui lohkovaiheen päätösottelu Tampereen Pyrintöä vastaan. Sen panoksena oli välieräpaikka.

RaLuLu johti tamperelaisia kolmella pisteellä kolmen jakson jälkeen. Paukut eivät kuitenkaan riittäneet päätösneljänneksellä, vaan joukkue jäi pelaamaan sijoista 5–6. Sijoitusottelussa Vantaan Pussihukat kaatui rutiinisuorituksella, joten loppusijoitukseksi jäi SM-sarjan viides tila.

Kauden alussa joukkueen tavoite oli SM-sarjapaikka, eli 16 parhaan C-tyttöjoukkueen joukkoon nouseminen. SM-sarjapaikan ratkettua rima nousi, ja tavoitteeksi otettiin kahdeksan parhaan lopputurnaus. Lopulta tarjolla oli jopa paikka neljän parhaan mitalipeleissä.

– Välieräpaikka olisi ollut iso yllätys. Toisaalta jos olisimme jääneet pelaamaan jäännössijoista 7–8, se olisi ollut pettymys. 5–6 sijat olivat mahdollisuuksien rajoissa, ja siihen ylsimme, valmentaja Tomi Ingman ynnää kauden.

Sairastuvan pelaajia kaivattiin

Pälkäneen Luja-Lukon ja Raholan Pyrkivän yhdistelmäjoukkue ei päässyt aivan terveenä kauden huipentumaan. Ida Östring taittoi nilkkansa viimeistelyharjoituksessa ja Elina Wallgren on kulkenut jalka paketissa viimeisestä turnauksesta alkaen. Lisäksi Helmi Raivio putosi kuumetautiin SM-lopputurnauksen alla.

Kolmikkoa olisi kaivattu kipeimmin välieräpaikan ratkaisseessa kolmannessa ottelussa. Ennen sitä RaLuLu oli kärsinyt selvän tappion ikäluokan ykkösjoukkueelle Hongalle sekä taistellut pakkovoiton espoolaisesta Leppävaaran Pyrinnöstä.

Lopputurnauksen kolmannessa lohko-ottelussa kohdattiin Tampereen Pyrintö, jota yhdistelmäjoukkue oli pystynyt kauden aiemmissa otteluissa pariin kertaan horjuttamaan. Avausvoitto tamperelaisista oli tarjolla tiukimmassa mahdollisessa paikassa. Läksynsä hyvin tehnyt RaLuLu onnistui puolustamaan turnauksen pisimmän joukkueen avainpelaajat aseettomiksi. Kolmen jakson jälkeen tamperelaiset olivat yllättävässä tilanteessa: paikallishaastaja oli kolmen pisteen johdossa ja matkalla kohti välieriä.

Sairastuvalla olleen pälkäneläiskolmikon vuoksi vaihtopenkiltä ei löytynyt kaivattua apua, ja käytännössä kuudella pelaajalla taistellut RaLuLu törmäsi fysiikan rajoihin. 35 minuuttia ottelussa urakoineet Roosa Taipale, Hanna Hirvonen ja Emilia Ingman jättivät kentälle kaikkensa. Kolmikko ei kuitenkaan pystynyt mahdottomaan, vaan Pyrintö punnersi väkisin 13 pisteen voittoon.

– Kuorma kävi kohtuuttomaksi. Tytöt vetivät itsensä aivan äärirajoille. Mitään jossiteltavaa ei jäänyt, sillä taktisestikin tehtiin kaikki mitä pystyttiin, Tomi Ingman sanoo.

Kalman kalpeat pelaajat pystyivät nollaamaan pettymyksensä ennen päätöspäivän viimeistä sijoitusottelua. SM-lopputurnauksen viitossija irtosi seitsemän pisteen voitolla Pussihukista.

Pakkovoittoja ja haastajapelejä

SM-lopputurnauksen selvä ennakkosuosikki oli RaLuLu:n alku- ja lopputurnauslohkot voittanut Honka. Espoolaiset ottivat lopputurnauspeleissä vastustajilta luulot pois ylivauhtisella ja -aktiivisella kaahauspelillään. Raivokas prässi purikin hyvin: esimerkiksi Pyrintö onnistui upottamaan ensimmäisen pelitilannekorin vasta toisen jakson loppuhetkillä.

Loppuottelussa Helsingin NMKY:ltä löytyi muutama pelaaja, jotka pystyivät syöttämään espoolaisille näiden omaa lääkettä. Pitkistä hyökkäyksistä korin teko ei onnistunutkaan samaan tapaan, ja niinpä yllättäjä NMKY onnistui viemään mestaruuden.

Tampereen Pyrintö otti ansaitun mitalin kukistamalla pronssiottelussa helsinkiläisen ToPo:n. RaLuLu osoitti sekä lohko- että lopputurnauspeleissä kuuluvansa pronssiottelijoiden ykköshaastajiin.

– Vaikka kaikki joukkueet olivat ensimmäistä kertaa SM-lopputurnauksessa, niin nokkimisjärjestys oli etukäteen selvä: kaikilla oli joukkueita, jotka pitää voittaa ja joukkueita, jotka halutaan voittaa, Tomi Ingman sanoo.

RaLuLu hoiti voitettavissa olevat pelit, muttei onnistunut yllättämään kovempiaan.

– Haastajan asemasta on aina helpompi lähteä peliin. Me olimme vähällä pudottaa Pyrinnön mitalipeleistä, ja Pyrintö puolestaan meinasi pudottaa tulevan mestarin HNMKY:n loppuottelusta, Ingman sanoo.

Kolme tyttöä maajoukkueleirille

RaLuLu toi SM-lopputurnaukseen aivan uutta väriä. Yhdistelmäjoukkue on nostanut Pirkanmaan tyttökoriksen tasoa. Pyrintö on vahvistunut entiseen tapaan Pirkkalan, Nokian ja Tampereen NMKY:n parhailla pelaajilla. Paikalliskirittäjän ansiosta tamperelaiset ovat saaneet entistä kovempia pelejä. Pyrintö puolestaan tarjoaa RaLuLu:lle mittatikun, josta voi tarkistaa, paljonko maan kärkijoukkueisiin on vielä matkaa.

Yhteisjoukkue antaa vielä muille paljon etumatkaa joukkueharjoitusten määrässä. Pelaajat treenaavat pääosin juurillaan Raholassa ja Pälkäneellä. Kevääseen saakka yhteisharjoituksia oli ainoastaan kerran viikossa.

– Jouluun mennessä emme esimerkiksi olleet ehtineet tehdä yhtäkään koko joukkueen puolustusharjoitusta, Tomi Ingman kertoo.

Yhteisjoukkuemalli on kuitenkin osoittautunut toimivaksi. Pelaajat ovat kehittyneet kukonaskelin, ja ensi viikonloppuna kolme Pälkäneen ja kolme Raholan pelaajaa matkaa Susi All Stars -leirille, josta aletaan muodostaa C-tyttöjen maajoukkuetta. Sen jälkeen pallo unohdetaan hetkeksi.

– Kausi on ollut todella pitkä ja raskas, vaikka emme treenanneetkaan aivan kaasu pohjassa läpi talven.

C-tyttöjen SM-lopputurnaus, Lohja 6.–8.5.

Lohkopelit:

RaLuLu – Honka 34–79

RaLuLu – LePy 45–44

RaLuLu – Pyrintö 41–54

Sijat 5–6:

RaLuLu – PuHu 53–46

Loppujärjestys:

1) HNMKY, 2) Honka, 3) Pyrintö, 4) ToPo, 5) RaLuLu, 6) PuHu, 7) LePy, 8) EBT.