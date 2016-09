Sähkö-sanan alkuperästä

Mummon murinat

Rauli-niminen myrsky koetteli kotiseutuamme äskettäin aika kovalla kädellä. Luopioistenkin monissa kylissä kärsittiin sähkökatkoista. Jos on vuorokaudenkin ilman virtaa, niin on itse kukin jo pulassa. Mummolassa sähkö säilyi, mutta televisio pimeni moneksi tunniksi, joten valittamista löytyi.

Nykyajan ihminen on niin riippuvainen sähköstä, että on pakko olla jokin varasysteemi. Etenkin maataloudessa. Siksi on kehitetty aggregaatteja, joista saa virtaa. Mummolla ei ole oikein käsitystä tuon vehkeen toiminnasta. Onko siinä sitten jokin kolo, johon töpselin voi työntää? Kerran, joskus kahdeksankymmentäluvulla tuo ihmelaite osui silmään eräällä huvilalla, mutta mitäpä siitä olisi ymmärtänyt meikäläinen. Ilmeisesti siinä käytetään jotakin bensaa tai dieseliä energiaa tuottamaan.

Vaikka on laiska eläkeläinen, joka ei tarvitse virtaa tuotantotoimintaan tai muuhun elinkeinon harjoittamiseen, niin silti on pulassa, jos sähkö ei pelaa. Ei toimi hella, ei radio eikä TV. Jääkaappikin kohta lämpenee ja pakastimessa kesän marjasaalis on uhanalainen. Kännykän akku voi olla tyhjä.

Kuinkas olikaan ennen, kun meillä olivat nämä vanhanajan lankapuhelimet omine verkkoineen? Eikös silloin voinut soitella, vaikka sähkö oli poissa? Vaan harvalla nykyään enää noita vehkeitä on. Nostivat koko ajan hintoja, että viimeinenkin mummonhöppänä luopui vanhasta telefoonistaan.

Entisinä aikoina elimme niin yksinkertaisesti, että elämä sujui jotenkuten, vaikka ei sähköä ollut lainkaan. Lämpöä saatiin puita polttamalla, valoa kynttilöistä ja päreistä Lehmät lypsettiin käsin. Vielä viime sotiemme jälkeen oli puolet maaseudun asunnoista vailla virtaa.

Ihme juttu tuo sähkö, noin yleensä. Amerikoissa se keksittiin. Thomas Alva Edisonin johdolla perustettiin New Yorkissa vuonna 1880 maailman ensimmäinen julkinen sähkölaitos. Suomessa oltiin kohta vikkelästi tekemässä samaa, pari vuotta myöhemmin Tampereen Finlaysonilla.

Sittemmin oli maassamme sähkölaitoksia joka puolella. Usein monella kunnalla yhteinen. Vaan eikös Luopioisissakin ollut ihan oma? Nykyistä Seurataloa sanottiin ennen Sähkön Taloksi, se oli toiminnan keskipiste. Sen juhlatiloissa pidettiin iltamiakin, ja siellä toimi pitkään myös Näytelmäseura Lyhty. Mikähän vuosikymmen oli menossa, kun täälläkin liityttiin Hämeen Sähköön? Taitaa olla näytelmäseurakin enää muisto vain.

Mistä muuten lienee Suomen kieleen tullut sana sähkö? Onko se jokin vanha kalevalainen taikasana, vai olisiko jotenkin tullut venäjänkielestä, kun sitä aikaa elettiin? Ä ja Ö eivät kyllä oikein sovi kuvaan. Me vanhat muistamme, miten sähkölangat tolppineen olivat ennen oleellinen osa maisemaa. Nykyään on varmaan turvallista, kun johdot ovat isolta osin maan alla. Silloin muinoin langat tulivat ilmassa kodin seinään, ja me pelättiin ukonilmalla, kun pistorasioista iski tulta. Sähköpaimenjohtoja sentään vielä näkee ulkona maisemassa. Ne tulivat kuvaan ennen sotia. Kuusikymmenluvulla konepaimenia oli jo satatuhatta. Nykyään ne vahtivat varmaan yhtä usein hevosia kuin lehmiä. Jostakin osui silmään juttu, että ennen pikkupoikia narrattiin pissaamaan sähköpaimenlangalle. Kai siitä sai aika tällin, koska kuulemma eivät tehneet sitä temppua toista kertaa.

Mymmeli