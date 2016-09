Laitikkalaan perustettu valokuitu-osuuskunta on saanut kuituverkon rakennusvaiheen melkein valmiiksi ja yhteydet toimivat jo suurimmassa osassa kiinteistöjä.

– Melkein kaikki kaivuutyöt saatiin valmiiksi ennen pakkasten alkua ja kiinteistökohtaisia asennuksia on tehty pääasiassa tammi-helmikuun aikana, kertoo hankkeen pääpuuhamies ja osuuskunnan puheenjohtaja Pekka Moisio.

– Tällä viikolla saadaan viimeiset puuttuvat tavarat, enää kahteen taloon on kytkentäkuitu vielä asentamatta.

Lisäksi kahden kiinteistön osalta kaivuutöitä ei ehditty tekemään ennen pakkasia, joten ne odottavat vielä kuituaan. Kaikkiaan Laitikkalan valokuituverkossa on mukana 26 kiinteistöä ja mukaan pääsee edelleen, sillä uusiin liittyjiin varauduttiin verkkoa rakennettaessa.

Rakentamisvaihe on ollut kiireinen ja työtunteja on kertynyt puuhamiehille useita satoja.

– Lopetin laskemisen jo viime kesänä, kun 500 talkootuntia tuli täyteen, Moisio kertoo.

Rakentamisvaiheessa eniten työtä on teettänyt reitittäminen, jota on jouduttu tekemään paikan päällä aina kulloisenkin maaston mukaan. Myös kuidun hitsaamisten aikatauluttaminen vei aikaa. Vaikka rakentamisvaihe on valmistumassa, työ ei kuitenkaan lopu tähän. Seuraavaksi on vuorossa hallinnointivaihe.

– Loppulaskelmat täytyy vielä tehdä, mutta näppituntuma on, että budjetissa on aika hyvin pysytty, Moisio sanoo.

Hitsaustyön ja kiinteistökohtaiset asennukset on tehnyt Relacom Finland Oy, joka hoitaa vastaavia urakoita eri puolilla Suomea. Valokuitujen asentamisen ruuhkasta kertoo se, että Laitikkalan asentajat olivat Keski-Suomesta. Laitikkalaan tuli uusinta uutta tekniikkaa, joten ensimmäisten kiinteistöjen kohdalla työhön kuluin vähän ylimääräistä aikaa.

Tyytyväisiä kyläläisiä

Erika ja Sami Pohjolan kodissa Kissalammintiellä valokuitu on ollut otettavissa käyttöön nyt parin viikon ajan.

– Vielä on tulossa atk-asentaja, joka laittaa reitittimen toimimaan valokuidulla nykyisen ADSL-yhteyden sijaan, Sami Pohjola kertoo.

Pohjolat lähtivät mukaan hankkeeseen aika lailla alusta lähtien.

– On mahtavaa, kun tällaista puuhataan kylällä, kyllä siihen silloin kannattaa osallistua, Sami Pohjola kiittelee puuhamiehiä.

Myös Erika Pohjola on samoilla linjoilla ja sanoo talkoolaisten, erityisesti Pekka Moision, ansaitsevan ison hatunnoston.

– On hienoa asua kylässä, jossa puhalletaan yhteen hiileen, nyt viitisen vuotta Laitikkalassa asunut Erika kiittelee.

Nopeaa yhteyttä tarvitaan Pohjoloiden taloudessa erityisesti Erikan sisustajan ja mainosgraafikon töissä.

– Lähetän asiakkaille isoja liitetiedostoja ja on mukavaa, kun työ ei sitten keskeydy lähetyksen vuoksi, hän sanoo.

Työn lisäksi Pohjolat käyttävät yhteyttä sähköpostiin, nettipankkiin ja television katseluun viihdepaketin kautta.

Osuuskunta on tehnyt liittymisen verkkoon kyläläisille helpoksi neuvottelemalla asiat valmiiksi palveluntarjoajien kanssa. Näin kiinteistön omistajan tehtäväksi on jäänyt vain liittyä osuuskuntaan, katsoa kaapelin tulolle sopiva paikka, valita Soneran tarjouksesta itselle sopiva nopeus ja hoitaa reitittimen asennukset rakennuksen sisällä. Viimeiseen saa onneksi tilattua paikallisia asentajia, sillä harvalla oma osaaminen riittää.