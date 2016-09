On kivaa varoa palloa

Tervapataa, peikkolittaa, peiliä, polttopalloa – perinneleikit herättävät aikuisissa monenmoisia muistoja mutta lapsissa ennen kaikkea kovan juoksuvarpaiden kutinan. Ainakaan lauantaisessa leikkitapahtumassa Pälkäneen urheilukentällä alakoulu- ja alle kouluikäiset lapset eivät aikailleet leikeissä eivätkä niiden välillä.

Esimerkiksi polttopalloa ei olisi maltettu lopettaa ollenkaan, ellei odottamassa olisi ollut vielä monta muuta leikkiä, joiden piti suurin piirtein mahtua kahteen tuntiin.

– Polttopallo on kivaa, koska siinä pitää varoa palloa, selitti 7-vuotias Seela Helminen.

Suosikkileikit erottuvat

Ensiluokkalaisen Seelan arvio tiivistää tarkalleen sen, mikä perinneleikeissä on lapsille tärkeintä – niissä on jännitystä.

Leikkeihin kuuluva juokseminen ja jatkuva liikkeellä oleminen on lapsille oheiskamaa, asiaan kuuluva itsestäänselvyys, jota ei kannata erikseen mainita. Sen sijaan aikuisten mietteissä liikunnalla on tärkeä sija, koska siitä on nykyään puute.

Seelalle polttopallo oli tuttu leikki koulusta, mutta hän arveli, että se sujuisi myös kavereiden kanssa pihalla. Seelan isä Jarkko Helminen tunsi myös hyvin polttopallon, mutta perinneleikittäjien valikoimassa oli hänelle uuttakin.

– Heti alussa tuli joku sellainen leikki, että en ihan saanut säännöistä kiinni, hän myönsi.

Leikittäjä Loviisa Mäenpää vahvisti, että polttopallo kuuluu lasten ykkössuosikkeihin joka puolella Suomea, samoin peili ja ”hura hura häitä” joka tunnetaan myös nimellä ”keisari seisoo palatsissaan”.

Helsinkiläisen Perinneleikit ry:n leikittäjät vierailevat toiveiden mukaan esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja erilaisissa yleisötapahtumissa. Pälkäneen tapahtuma sai alkunsa lastenneuvolan terveydenhoitaja Kirsi Urkon aloitteesta, ja sitä tukivat Pälkäneen seurakunta, kunta ja Pälkäne-Seura.

Ei kilpailua, ei investointeja

Perinneleikit ovat saaneet alkunsa aikoina, jolloin lasten vapaa-ajan vietto ei ollut tärkeää kenellekään muulle kuin lapsille

itselleen. Aikuiset opettivat tekemään työtä ja hoitamaan koulun ja läksyt, huvipuoli oli tenavien omissa käsissä. Kukaan ei niinä aikoina arvioinut leikkien liikunnallisuutta, eikä laskenut, kuinka monta tuntia päivässä lasten pitäisi liikkua kevyesti ja kuinka monta kuormittavasti.

Leikeistä tuli vauhdikkaita siksi, että se oli hauskaa. Säännöt kehittyivät siksi, että se oli jännittävää. Sittemmin kansakoulu, partio, kerhot ja muu lasten ja nuorten toiminta alkoi yhdenmukaistaa sääntöjä ja omaksua leikkejä ohjelmiinsa, mutta parhaat ja jännittävimmät hetket taidettiin useimmiten kokea leikeissä kotikylän tai lähikorttelien lasten kesken.

– Nykyään lasten liikuntaharrastus on sekä vähentynyt että jakautunut. Joillakin lapsilla on paljon liikuntaharrastuksia, toisilla vähän tai ei lainkaan. Meidän sanomamme on, että leikkien kautta liikkuminen on tasapuolista ja kaikille mahdollista, selitti leikittäjä Anna-Mari Auermaa.

Perinneleikkien ideana on liikkumisen helppous ja hauskuus. Ne eivät vaadi investointeja eikä niissä mitata urheilusuorituksia. Pallo lienee kallein leikkiväline, mitä niissä käytetään, ja runsas liikunta tulee siitä, ettei leikkiä malteta lopettaa.

– Yhdistyksen ensi vuoden teema Leikkien liikkuu huomaamatta on tärkeä ajatus koko tässä touhussa, Auermaa kertoo.

Ota Audi vauhdista kiinni

Perinneleikit eivät ole lasten yksinoikeus.

– Keski-ikäisille ja sitä vanhemmille ne ovat yleensä tutumpia kuin lapsille, ja ne sopivat hyvin yhteiseksi tekemiseksi koko perheelle – ihan siinä missä lautapelitkin, Anna-Mari Auermaa totesi.

Myös Pälkäneen tapahtumassa yksi ja toinen aikuinen uskaltautui mukaan kokeilemaan, miten koulun pihalta tuttu meno sujuu vuosikymmenten jälkeen.

Yksi leikki herätti aluksi kummastusta. Siinä leikkijät saavat päättää, ovatko he Mersuja, Audeja vai Volkkareita tai joitain muita sovittuja automerkkejä. Kun keskellä kenttää seisova kiinniottaja huutaa oman automerkin nimen, lähdetään juoksemaan toisella puolella odottavan turvaviivan taakse.

Mersu, Audi tai Volkkari? Ei kai Lintsin kaltsuilla Helsingissä sen enempää kuin Onkkaalan raitilla tai Kivennavan kujasilla leikitty ennen vanhaan näin?

Hetken seuraamisen jälkeen huomaa, että automerkkien jahtaamiseen kätkeytyy tutun ”Kuka pelkää mustaa miestä” -leikin idea.

Siinäkin toteutuu pitkä perinne: leikit säilyvät vaikka eri aikakaudet mukauttavat ne tarpeisiinsa sopiviksi.