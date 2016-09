Tyttöjen ja poikien jutut

Luin sattumalta yhden tutkimuksen, jossa kerrottiin tyttöjen ja poikien harrastusten kustannuseroista. Vertailun kohteena oli jääkiekko ja ratsastus, joista jälkimmäinen osoittautui kalliimmaksi.

Ensimmäisenä tekstin nähtyäni mieleeni tuli tämä kysymys: mitkä ovat tyttöjen ja mitkä ovat poikien harrastuksia?

Karkeasti jaoteltuna on kutakuinkin niin, että pallo- ja mailapelit ovat poikien juttuja ja eläinten parissa touhuaminen sekä tanssiminen tyttöjen juttuja. Eihän kukaan tyttö voi harrastaa lätkää, korista tai futista. Tai kuka poika muka tanssii balettia tai osallistuu kouluratsastuskisoihin?

Tytöillä on omat sarjansa jääkiekossa ja Suomea Olympialaisten kenttäratsastuskilpailuissa edusti mies.

Miten se on mahdollista? Nämä lajithan on tarkkaan jaettu tyttöjen ja poikien lajeiksi.

Monet asiat, kuten tässä tapauksessa harrastukset, on niputettu lokeroihin. Tyttöjen ja poikien jutuissa lokeroita on kaksi. Niiden väri on punainen ja sininen. Punainenhan on tietenkin tyttöjen väri ja sininen poikien. Näin olen kuullut.