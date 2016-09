Delfiinien matkassa

Joulukuu on ollut tavallistakin yllätyksellisempi Raudanmaalla Kangasalla, sillä kylässä on availtu joulukalenterin eläviä luukkuja. Luukuista on avautunut kivoja koristeluja, jouluvaloja tai jokin mukava yhteinen tapahtuma.

– Terassilla on juotu myös yhdessä glögiä, ollaan kyläkävelty ja vietetty otsalampputreffejä. Viime perjantaina luukku aukesi meidän leikkimökissä, jossa oli tarjolla glögiä ja naposteltavaa sekä esillä jouluista rekvisiittaa. Kaiken kaikkiaanhan tämä on mahtava tapa tavata naapureita. Meilläkin poikkesi sellaisia henkilöitä, jotka eivät muuten ole koskaan käyneet, Raudanmaan Maatiaisnaisten sihteeri Pirkko Syrjäläinen sanoo.

Elävä joulukalenteri on tuonut kylään yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä sekä jouluntuntua muuten niin harmaaseen ja pimeään joulukuuhun. Vastaanotto on ollut positiivisen innostunut.

­– Ja monta luukkua on vielä avaamattakin, joten vielä ehtii eläviä luukkuja availemaan, Syrjäläinen huomauttaa.

Idea elävästä joulukalenterista syntyi, kun Syrjäläinen kuuli, että vastaavanlaisia tempauksia oli järjestetty ainakin Karkun kylässä Sastamalassa.

– Tuli heti tunne, että elävä joulukalenteri on saatava tänne Raudanmaallekin, hän lisää.

Luukkujen järjestämisvastuut jaettiin halukkaiden kesken. Vapaaehtoiset järjestäjät löytyivät kylästä helposti. Jotkut luukut ovat auettuaan avoinna jouluun asti, toiset taas vain tietyn, etukäteen ilmoitetun ajan.

Luukkujen ajan ja paikan voi tarkistaa Raudanmaan Maatiaisnaisten sivuilta internetistä. Kuka tahansa voi lähteä paikan päälle ihmettelemään, mitä luukusta paljastuu.

Joulukalenterin luukkuihin voi kurkistaa osoitteessa raudanmaanmaatiaisnaiset.fi