Kuhmalahdella edessä monipuolinen liikuntasyksy

– Minulla on mukanani 50 liikuntakorttia, johon teette merkinnän aina, kun olette liikkuneet yhtäjaksoisesti vähintään puoli tuntia. Heille, jotka hankkivat korttiin 156 merkintää, tarjoan pullakahvit Elotähkässä ensi vuonna syyskuun kolmantena päivänä kello 14, Hyvän elämän resepteistä Rautahovissa luennoinut Juhani Ilmarinen lupasi vuosi sitten.

Luennolla oli lähes sata kuulijaa, ja liikuntakortit loppuivat kesken. Elotähkään on siis luvassa kunnon kahvikestit syyskuun ensimmäisenä lauantaina.

Juhani Ilmarinen vakuuttaa, että pullakahvitarjous on edelleen voimassa. Eikä hän aio ryhtyä laskemaan, montako merkintää korttiin on vuoden aikana kertynyt.

– Tarjoan kahvit kaikille, jotka tulevat kortin kanssa ja ovat liikkuneet kohtuullisesti. Ja niillekin, jotka lähtevät vain hakemaan uudet kortit.

Ilmarinen ei vielä paljasta, julistaako hän samankaltaisen liikuntaporkkanan myös alkavalle vuodelle.

Säännöllinen liikunta tärkeintä

Liikuntakortin 156 vuosittaisen merkinnän tavoite on Juhani Ilmarisen mielestä kohtuullinen ja kannustava.

– Vuodessa on 52 viikkoa. Jos liikkuu kolmesti viikossa, niin vuodessa kertyy 156 merkintää. Kolme kertaa viikossa ei ole paljon, sillä viikkoon jää vielä neljä lepopäivää. Eikä ole väliä mitä tekee, kunhan liikkuu säännöllisesti vähintään kolmesti viikossa.

Juhani Ilmarinen tietää, että seuranta on tärkeää etenkin miehille.

– Oman aktiivisuutensa yliarvioi helposti. Sitä ajattelee, että koko ajanhan sitä on liikkeellä. Mutta kun liikuntasuoritukset kirjaa, niin huomaa, ettei koko viikolla olekaan yhtään merkintää. Tiedän kokemuksesta senkin, miten kova loppukiri pitää ottaa, kun huomaa lokakuussa, että vuoden aikana on kertynyt vasta sata merkintää.

Juhani Ilmarinen julistaa liikunnan tervehdyttävien vaikutusten puolesta sekä omien kokemuksiensa että tutkimustiedon perusteella.

– Isoissa seurantatutkimuksissa on selvitetty seikkoja, jotka pidentävät elinikää ja parantavat elämänlaatua. Ylivoimaiseksi ykköseksi nousee liikunta. Mutta myös kulttuuriharrastusten arvo on noussut sitä mukaa kun niitä on tutkittu enemmän.

Ilmarinen täydentää liikunnan ja kulttuurin tervehdyttäviä vaikutuksia vielä luonnon terapeuttisilla vaikutuksilla.

– Siitä on enemmän omakohtaista kokemusta kuin tutkimustietoa. Maalla on sellainen etu, että liikunnan ja luonnon virkistysvaikutuksen saa samalla lenkillä.

Sade on tekosyy jäädä sohvalle

60 vuotta Kukkian rannoilla vapaa-aikaansa viettänyt Juhani Ilmarinen ammentaa luonnosta voimaa Luopioisissa.

– Olemme viettäneet täällä kaikki kesät vuosikymmenten ajan. Tänä vuonna tarvittiin hieman sitkeyttä, kun sateita tuli niin paljon, Juhani Ilmarinen nauraa.

Hän huomauttaa, että sadekin on kehno tekosyy laiskottelulle.

– Jos tulee rajusti vettä, niin harva viitsii lähteä lenkille. Mutta jos on jo ehtinyt lämmetä lenkillä, niin eihän kesäsade mitään haittaa.

Ilmarisen omia lajeja ovat nykyisin sauvakävely ja golf, jota pääsee pelaamaan myös mökillä.

– Juuri eilen kiersimme vaimon kanssa KäkiGolfin kentän. Talviaikaan pelaan sulkapalloa.

35-vuotisen uran työterveyslaitoksella tehnyt työkyvyn ja ikääntymisen asiantuntija ei ole asettunut kokonaan eläkkeelle, vaan käy edelleen luennoimassa ja kouluttamassa.

– Olen mukana muutamissa työkyky- ja työhyvinvointiprojekteissa. Saksassa on kolme isoa projektia, jotka ainakin on hoidettava loppuun. Lisäksi teknologiateollisuudella on iso työkaarihanke, jossa olen mukana. Mutta näin eläkepäivillä on se etu, että voi valita mitä tekee, Juhani Ilmarinen nauraa.