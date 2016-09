Katukuva Onkkaalassa on syksyn ajan hieman tavallista kaivinkonevoittoisempi. Yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin kaivaminen Aitoosta Onkkaalaan on edennyt edellä aikataulusta, ja uusien linjojen liittäminen vanhaan verkostoon Kyttäläntiellä on hyvässä vauhdissa. Urakan on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä, mutta valmista voi hyvinkin tulla jo jonkin verran aiemmin.

Pääväylällä Onkkaalantiellä on työn alla kaukolämpölinja jo olemassa olevan lämpölinjaston ja uuden lämpölaitoksen välille. Ensimmäisessä vaiheessa kaivetaan Kostian sillalle asti, ja tarkoituksena on sen jälkeen saada auki kaivettu jalkakäytävä nopeasti asvaltoitua häiriöiden minimoimiseksi. Virran yli putket viedään jalankulkusillan pohjassa. Putket saavuttavat lämpökeskuksen arviolta marraskuun loppuun mennessä.

Hiljattain rakentumaan alkaneen laitoksen on määrä valmistua kevääseen mennessä.

Lastenlinnan alueella häärätään sähkötöiden kimpussa, ja Paavolanharjussa vaihdetaan kaivoja uusiin. Lisäksi katukuvassa on kartoitettu jo papereista kadonneita kaapelilinjoja.