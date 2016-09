”Autoilijoiden suojatiesäännöt ovat täysin hukassa”

Pälkäneläinen Tom Laaja on huolissaan koululaisten liikenneturvallisuudesta. Hän kertoo näkevänsä Onkkaalantiellä viikoittain tilanteita, joissa autoilijan suojatiekäyttäytymisessä olisi parannettavaa.

– Ei se ole yksi tai kaksi kertaa, kun autoilija on tänäkin syksynä jatkanut pysähtymättä suojatien yli vastaantulevien kaistalla ajavan autoilijan antaessa tietä koululaiselle. Viimeksi näin tällaisen tilanteen toissapäivänä maanantaina. Suojatiesäännöt ovat joiltakin autoilijoilta täysin hukassa, Laaja toteaa.

Onkkaalantiellä kulkee paljon koululaisia aamuisin ja iltapäivisin. Laajan omat lapset käyvät Kostian koulua ensimmäisellä ja viidennellä luokalla. Laaja on saatellut toistaiseksi nuorempaa lastaan kouluun autolla tai kävellen.

– Kyllä hänkin alkaa kulkea itsenäisesti kouluun myöhemmin, vaikka Onkkaalantien turvallisuus huolettaakin minua todella paljon. Nyt olemme kävelleet yhdessä ja katselleet samalla pahimpia vaaranpaikkoja, Laaja kertoo.

Laaja ajoi oman ajokorttinsa vuonna 1988. Hän muistelee, kuinka autokoulun ensimmäisiä oppeja olivat suojatiesäännöt ja tien antaminen. Mies arveleekin, että läheltä piti -tilanteet johtuvat suureksi osaksi piittaamattomuudesta.

– Niin kiire ei saa aamulla olla, etteikö ehtisi antaa pysähtyä suojatien eteen. Onkkaalantiellä on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus, joten kyse ei voi olla myöskään siitä, etteivätkö autoilijat ehtisi reagoida. Jos ihmisiltä kyseltäisiin gallupina, miten suojatien läheisyydessä pitää käyttäytyä, valtaosa vastaisi ihan varmasti oikein. Käytäntö näyttäytyy kuitenkin joskus ihan toisenlaisena, Laaja herättelee.

Liikenneturvallisuusviikko käynnissä

Kostian koululla kiinnitetään säännöllisesti huomiota liikenneturvallisuuteen. Koululla on kuluvalla viikolla kasapäin ohjelmaa liikenneturvallisuusviikon vuoksi. Teemaviikko aloitettiin kakkosluokkalaisten liikenneteemaisella esityksellä koko koululle maanantaina.

Kostian koulun rehtori Sari Halosen korviin ei ole kantautunut vaaratilanteita koulun lähistön liikenteessä tänä syksynä. Hän mainitsee, että vastuu sujuvasta liikennöinnistä on kaikilla tienkäyttäjillä.

– Toisinaan koululle tulee palautetta oppilaista, jotka puikkelehtivat esimerkiksi Onkkaaalantien yli muualta kuin suojateiden kohdalta. Näihin tilanteisiin puutumme koululla välittömästi.

Kostian koulu on tehnyt liikenneasioissa yhteistyötä Kangasalan poliisin kanssa. Kun koulu on pyytänyt tiedotusapua esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyen, Kangasalan poliisista on tultu koululle vaikkapa aamunavausta pitämään.

– He ovat lisänneet myös valvontaa Onkkaalantiellä silloin kun sitä on toivottu, Halonen lisää.

Halosen tuntuman mukaan vanhemmat ohjeistavat koululaisiaan hyvin liikenteen vaaranpaikoista. Rehtori muistuttaa, että vaaranpaikat tulee muistaa myös pienemmillä sivuteillä.

– Tarkkaavaisuuden pitää säilyä kaikkialla liikenteessä kulkiessa, niin koululaisilla kuin muillakin tienkäyttäjillä, Halonen muistuttaa.

Pälkäneelle keväällä perustettu liikenneturvallisuustyöryhmä käy parhaillaan läpi vaaranpaikkoja koko kunnan alueella. Työn tuloksia on aikanaan nähtävissä myös Onkkaalantiellä.

Kunta on myös lähtenyt mukaan ”Eteläisen Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelman” laatimiseen, jossa ovat Pälkäneen lisäksi mukana Valkeakosken, Akaan ja Urjalan kunnat sekä Pirkanmaan Ely-keskus.