Näytelehti kuntaan muuttaneille

Suomen suvi näytti itsestään sateisempaa puolta, kun viisi taiteilijaa kerääntyi viettämään taiteilijatapaamista toukokuisena iltana Pälkäneellä. Tapaamisessa Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen paikallisia taiteilijoita kokoontui keskustelemaan Pälkäneelle vierailulle saapuneen newyorkilaisen taidegalleristin ja taiteilijan Khurshid Alam Saleemin kanssa mahdollisuudesta järjestää näyttely hänen galleriassaan. Mukana olivat yhdistyksen taiteilijat Pirjo Heino, Moona Metsoila, Anja Mattila-Tolvanen ja Paul Tiililä.

Paul Tiililä toimi yhteyshenkilönä newyorkilaisgalleristin ja Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen taiteilijoiden välillä.

– Saleem otti minuun yhteyttä ja kysyi, voisiko hän tulla käymään Suomessa, kun hän on Euroopassa. Vastasin, että tervetuloa, tapaamista isännöinyt Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Tiililä sanoi.

Taiteilijoilla oli mahdollisuus keskustella Saleemin kanssa ja kysellä galleriasta sekä näyttelyn järjestämisestä. Teepöydässä vierähtikin hyvä tovi, sillä mahdollisuus kasvokkaiseen kohtaamiseen kirvoitti vilkasta keskustelua. Lisäksi taiteilijat esittelivät mukaanottamiaan taideteoksiaan puolin ja toisin.

Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen jäsenet ovat ennenkin päässeet tapaamaan ulkomaalaisia taidevaikuttajia. Yhdistyksen taiteilijat olivat mielissään newyorkilaisgalleristin tapaamisesta.

– Tämä on todella innostavaa ja tekee todentuntuiseksi koko tämän asian, yhdistyksen puheenjohtaja Moona Metsoila sanoi.

Taiteilija ja taidegalleristi

Bangladeshista kotoisin oleva, mutta jo kauan New Yorkissa asunut Khurshid Alam Saleem on osallistunut yhteisnäyttelyihin ja pitänyt yhteensä 63 soolonäyttelyä. Saleemilla on toukokuun ajan ollut Euroopassa mukanaan kiertävä näyttely Alankomaissa, Ruotsissa ja Norjassa.

Ennen Suomeen tuloaan hänen teoksiaan oli esillä Alankomaissa. Samoja teoksia hän esitteli Pälkäneellä järjestetyssä tapaamisessa.

Paul Tiililä ja Saleem tuntevat toisensa jo entuudestaan. He tutustuivat Pekingin olympialaisten aikaan järjestetyssä Olympic Fine Arts -taidetapahtumassa vuonna 2008. Lisäksi he ovat osallistuneet samoihin näyttelyihin Malesiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa.

Saleem vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa. Vierailu tosin oli pituudeltaan vain muutaman päivän. Sinä aikana Saleemilla oli tarkoituksena tavata taiteilijoita niin Pälkäneellä kuin seuraavana päivänä Tampereellakin.

– Saavuin vasta tänne, mutta Suomi näyttää oikein mukavalta. Paul on vanha ystäväni, ja olen iloinen, että saan tavata vierailuni aikana myös muita suomalaisia taiteilijoita, Saleem sanoi.

New Yorkissa Saleem taiteen tekemisen lisäksi pyörittää taidegalleriaa nimeltään The New York Art Connection. Saleemin Suomenkin vierailun kattanut Euroopan matka pohjautui ajatukseen kansainvälisten taiteilijoiden tapaamisesta kasvokkain ja heidän välisen viestintänsä parantamisesta.

New Yorkin Long Islandilla sijaitsevassa galleriassa on aiemmin ollut niin soolo- kuin ryhmänäyttelyitäkin, ja esillä on ollut taiteilijoita monesta maasta. Suomalaisia taiteilijoita ei ole vielä toistaiseksi osallistunut galleriassa pidettyihin näyttelyihin.

Vireä näyttelytoiminta

Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen taiteilijoiden teoksia on ollut aiemminkin esillä Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Sveitsissä.

Viimeisin kansainvälinen yhteistyönäyttely järjestettiin Kanadassa vuonna 2014. Kaksivuotiseen ja kaksi näyttelyä käsittäneeseen projektiin osallistui kahdeksan yhdistyksen taiteilijaa. Ensimmäinen näyttely pidettiin vuonna 2013 Hyvinkäällä, ja toinen vuonna 2014 Quebecissa Kanadassa.

– Meillä on tuon yhteistyönäyttelyn aikaan yhteistyökumppanit Kanadassa. Teimme internetin välityksellä yhteistyötä, ja niiden keskusteluiden perusteella teimme näyttelyyn lähteneet teokset, Anja Mattila-Tolvanen kertoi.

Vuodella 2017 on jo myös tehty näyttelyjen osalta suunnitelmia. Vuonna 2017 Suomi täyttää sata vuotta ja Tukholman Suomi-Art-yhdistys 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys, Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistys ja Suomi-Art-yhdistys Tukholmassa järjestävät kiertävän kuvataidenäyttelyn.

Näyttelyn nimi on "LASIKATTO" – Suomi 100. Lasikattoteema käsittelee ja kommentoi naisiin kohdistuvaa vähättelyä ja ennakkoluuloja. Tämän lisäksi monitasoisella yhdessä tekemisellä on oma roolinsa näyttelykierroksen aikana. Kaikki näyttelyyn osallistuvat ovat selvillä kesäkuun loppuun mennessä.

Tunnelmat mahdollisen tulevan New Yorkissa järjestettävän näyttelyn osalta ovat odottavat, erittäin jännittyneet, toiveikkaat ja innostuneet, sanovat Anja Mattila-Tolvanen, Moona Metsoila ja Pirjo Heino kuin yhdestä suusta.

– Näyttelyiden järjestämisessä ja varsinkin, kun puhutaan näyttelyiden järjestämisestä ulkomaille, tulee aina kaikenlaisia yllätyksiä. Se on aina seikkailu, Moona Metsoila sanoo.