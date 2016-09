Tiedätkö, mitä kissasi puuhaa?

Pieni osa kissanomistajista pilaa kaikkien maineen omalla käytöksellään. He eivät pidä huolta lemmikistään vaan antavat sen kulkea vapaana – eivätkä välitä, missä eläin kulkee ja mitä tehden. Eivät välitä edes asiasta saamastaan palautteesta.

Meidän naapurustossamme on useitakin kissoja, mutta yhdellä näistä on omistaja, jota lemmikkinsä touhut eivät kiinnosta pätkääkään. Omistaja päästää eläimen aamulla ovesta ulos, jolloin kissa vaeltaa säännöllisesti meidän pihamaallemme. Siellä se tonkii kukkamaat pilalle ja jättää pikkulinnoista vain kasan höyheniä jäljelle. Tämä tapahtuu siis monta kertaa viikossa. Talossamme kyllä pidetään puutarhatöistä ja piha pyritäänkin pitämään mahdollisimman siistinä, mutta on kerrassaan sietämätöntä, että tuo yksi otus kerta toisensa jälkeen tulee pilaamaan vaivannäön. Tuhoreissun tehtyään kissa palaa kotiovelleen, ja omistaja päästää sen sisälle lepäilemään.

Kissaa ei ole pitänyt meiltä poissa edes pihan aitaaminen. Olen myös ottanut sen kiinni ja kiikuttanut omistajalleen. Kun kyselin, että mitäs tälle ongelmalle tehdään, omistaja ehdotti, että tappaisin kissan. Niin paljon hän eläimestä näytti välittävän. Mutta en minä sellaista hänen puolestaan ala tehdä.

Pitäkää kissastanne huolta tai hankkiutukaa siitä eroon – mutta tehkää se itse älkääkä vaivatko otuksella muita.

Jos haluamme meille kissan, hankimme sen itse