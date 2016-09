Pälkänevedellä liikkuneet ovat saattaneet viime päivinä hieraista epäuskoisina silmiään toisenkin kerran. Vastaan on voinut tulla pieni punainen hinaaja työntäen edellään lauttaa, joka on lastattu täyteen tukkeja.

Näky ei ole kangastus, vaan uittomiehet ovat tosiaan palanneet järvelle ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin. Edellisen kerran näillä vesillä uitettiin puuta vissiin joskus hamalla 1950-luvulla.

Tällä kertaa puita ei uiteta Kostianvirran läpi Valkeakosken suuntaan, kuten ennen vanhaan, vaan Pälkäneveden saarien hakkuista kertyneet puut kuljetetaan vettä pitkin Salmentaan Kapeenrannan laituriin. Mantereella pöllit lastataan autokyytiin ja matka jatkuu kohti jalostuslaitoksia.

Puuta korjataan seitsemästä eri saaresta yhteensä useita tuhansia kuutiometrejä. Puut on ostanut metsäyhtiö UPM, ja se vastaa myös puunkorjuun käytännön järjestelyistä.

Pälkänevedellä on useita isoja saaria, joiden yhteinen metsäpinta-ala nousee satoihin hehtaareihin. Puu kasvaa rehevillä kasvupohjilla hyvin, mutta nykyisinä talvina puutavaran kuljettaminen jäätietä pitkin on sula mahdottomuus. Jää ei ehdi vahvistumaan lyhyiden pakkasjaksojen aikana koneita kantavaksi.

– Viimeksi näistä saarista saatiin kuljetettua puuta talvella mantereelle vuonna 2002, kun olin juuri tullut Pälkäneelle töihin, muistelee UPM Metsän metsäasiakasvastaava Jarmo Kallio.

Kallio kertoo, että hakkuut piti toteuttaa jo viime syksynä, mutta liian matalalla ollut veden pinta esti aikeet, ja homma siirtyi. Nyt vettä on lautan ja hinaajan liikkumiseen riittävästi.

– Salmentakaa löytyi laituri, joka pienellä kunnostamisella saatiin kelvolliseksi puiden maihin tuontia varten. Vesikuljetusmatka on kauimmaisista saarista kuusi kilometriä, joten kuljetus vie aikaa. Työ kestää varmaankin ainakin elokuun loppuun, Kallio arvioi.

Erikoishommiin erikoismiehet Jämsästä

Saaripuiden hakkuun sekä metsä- ja vesikuljetuksen hoitaa UPM:n sopimusurakoitsija, jämsäläinen Kone-Yijälä Oy.

Saarihakkuisiin erikoistuneita yrittäjiä ei kasva joka oksalla, joten Yijälän porukka liikkuu laajalla alueella Keski- ja Etelä-Suomessa.

– Seitsemäs peräkkäinen kesä saaristolaiselämää on menossa. Saarihakkuita riittää toukokuulta marraskuulle, eli koko sulan veden ajan. Alkukesä meni pääasiassa Kouvolan Vuohijärvellä ja Lahden Vesijärvellä. Täältä jatketaan Längelmävedelle ja loppusyksyksi Päijänteelle, selostaa yrittäjäveljeksistä toinen, Antti Yijälä.

Yijälän mukaan itse hakkuutyö ei saarisavotoilla juuri poikkea normaalista, ainoastaan vesikuljetus tuo lisämausteita urakointiin.

– Polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden kuljetus saareen on työlästä, samoin huoltotöiden tekeminen on paljon hankalampaa saaressa kuin mantereella. Meillä onkin saarihommissa aina uusimmat koneet, että remonttia tulisi mahdollisimman vähän. Saumaton yhteistyö autokuljetusyrittäjän kanssa on elinehto, muuten mantereen puolella varastotila täyttyy ja pysäyttää työt, Yijälä kertoo.

Mökkiläisiä poikkeilee Yijälän mukaan usein juttusilla, mutta heidän kanssaan pärjää hyvin, kun malttaa pysähtyä vaihtamaan muutaman sanan ja kertomaan, mitä ollaan tekemässä.

– Yleensä he ovat hyvillään, kun puusto tontin ympäriltä vähenee ja aurinko pääsee paistamaan.

Runsaasti kalustoa

Antti Yijälä sanoo Pälkäneveden olevan melkoisen kivikkoinen järvi.

– Jos täällä lähtisi sokkona ajelemaan, niin pian olisi kivellä. Koko meidän porukka on tottuneita vesillä liikkujia ja kaikissa veneissä on navigointilaitteet, joten pärjäämme kyllä. Lautta vaatii lastattuna metrin syvyisen väylän ja hinaajan syväys on 1,7 metriä.

Oikein kova tuuli pakottaa nykyajan tukkilaisetkin viettämään joskus luppoaikaa. Syksymmällä alkaa pimeyskin kiusata, silti lauttaa ajetaan kahdessa vuorossa vielä loppukaudestakin.

Konekalustoa on saarihakkuussa melkoisesti. Kaluston siirtelystä ja vesikuljetuksesta aiheutuu siinä määrin kuluja, että yhdeltä järveltä pitää hakattavaa kertyä tuhansia kuutioita, jotta hanke on kannattava.

Ylimääräisten kustannusten vuoksi puun myyjille maksettava hinta on isossakin savotassa jonkin verran tavanomaista alempi.

Työ alkaa niin, että lautalle lastataan ensin saaren rantaan ankkuroitavat ajosillat ja ponttoonit, joille kuormatraktori ajaa purkaakseen kuormansa kuljetuslautalle. Metsäkoneet viedään saareen samalla puunkuljetuslautalla.

Pälkäneveden hakkuissa on kaksi hakkuukonetta ja kaksi konetta ajamassa puita lautalle. Lauttaa työntävällä hinaajalla on kahden hengen miehistö.

Mantereen puolella on pitkäpuominen kuormaaja, joka purkaa puut pois lautalta. Kun kaikkea pyöritetään kahdessa vuorossa, tarvitaan työntekijöitä kymmenkunta.

Itse lautta, johon puut lastataan vesikuljetusta varten, on 42 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä. Se on koottu muutaman metrin mittaisista teräsmoduuleista, jotka irrotetaan toisistaan, kun lautta siirretään kuljetuslavettien päällä järveltä toiselle.

Lautalla voidaan kuljettaa puuta kerralla noin 200 kuutiometriä, mikä vastaa suunnilleen neljää rekkakuormaa.

Maisema säilyy ennallaan

Pälkäneveden saarten metsät ovat pääosin melko iäkkäitä ja järeitä. Sen vuoksi nyt tehtävät hakkuut ovat suurimmaksi osaksi uudistushakkuita.

– Suunnittelun periaatteena on ollut, että maisema järveltä katsottaessa ei merkittävästi muutu. Rannoille jätetään reilun levyiset suojavyöhykkeet hakkaamatta maisemasyistä ja ravinteiden huuhtoutumisen estämiseksi, Jarmo Kallio vakuuttaa.

Ympäristöasiat pyritään muutenkin ottamaan herkässä saariluonnossa erityisen tarkasti huomioon. Muun muassa hakkuun aloitusta viivästettiin elokuulle, että alueella pesivän kalasääsken poikaset ehtivät varttua lentokykyisiksi.

Metsänomistajat lähtivät mielihyvin hankkeeseen mukaan, kun harvinainen tilaisuus saaripuiden hakkuuseen tarjoutui.

Omatoimiselle riittää hoitotöitä

Pälkäneläisellä Erkki Aholla on Ristisaaressa tila, jonka puustoa hän on 35 vuoden ajan pyrkinyt hoitamaan omatoimisesti hankalissa olosuhteissa.

– Olen pyrkinyt hankintahakkuulla korjaamaan talvisin puuta sen verran, mitä uutta kasvaa, mutta kolmena viimeisenä vuonna ei jää ole kantanut edes maataloustraktoria. Sen vuoksi tartuin tilaisuuteen, kun UPM sellaisen järjesti. Seuraavaa tilaisuutta tuskin vähään aikaan tarjoutuu, Aho kiittelee.

Aho on tyytyväinen siihen, että järvimaisema säilyy, vaikka hänen puitaan hakataan reilut 1500 kuutiota.

– Isoa yhtenäistä aukkoa ei tehdä, vaan saari säilyy puustoisena edelleen. Hoitotöitä ja harvennushakkuuta jää vielä itselle niin paljon kuin ehdin tekemään.

Maanmuokkaukset ja istutustyöt saarissa tehdään tulevan kesän aikana.