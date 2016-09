Elementtitehdas työllistää jo reilut 30

Metsä Wood: Elementtituotantoon on rekrytoitu väkeä Pälkäneeltä

Pälkäne on saanut tämän vuoden aikana reilut 30 uutta työpaikkaa, kun Metsä Wood on siirtänyt puuelementtituotantonsa Heinolasta Kankaanmaan teollisuusalueelle. Eridomicin entiset toimitilat jäivät viime vuonna tyhjilleen, kun pälkäneläisyrityksen ostanut Stora Enso keskitti elementinvalmistuksensa Varkauteen.

– Olemme tyytyväisiä sijaintiin, tiloihin ja kuntaan, Metsä Woodin projektirakentamisen johtaja Marko Kellberg sanoo.

Sijainti on elementtitehtaalle edullinen: konsernin tehtailta on sujuvat liikenneyhteydet Pälkäneelle, ja Pälkäneen tehdas on lähellä eteläisen Suomen työmaita, johon elementit kuljetetaan.

Kankaanmaan kautta kulkeva materiaalivirta on jatkuva. Isoissa puuelementeissä käytettävä kertopuu tulee Lohjalta ja Punkaharjulta, liimapuu Hartolasta ja vaneri Suolahdelta. Tehdas toimittaa elementit yleensä valmiiksi asennettuna työmaille, joista suuri osa on eteläisessä Suomessa.

Eridomicilla aikanaan työskennellyt Kellberg tunsi Pälkäneen toimitilat jo etukäteen. Elementtituotantoa varten rakennettu halli on toimiva ja riittävän kokoinen. Myös yhteistyö kunnan kanssa on hänen mukaansa toiminut hyvin.

Työntekijöitä muuttanut Pälkäneelle

Pälkäneen tehtaalla elementtejä valmistaa tällä hetkellä kolmisenkymmentä työntekijää, jotka ovat alihankkijoiden palveluksessa. Työntekijöistä pääosa siirtyi Heinolasta. Osa kulkee päivittäin Päijät-Hämeestä, osa on hankkinut asunnon Pälkäneeltä.

– Kunnan asuntokysyntään taisi tulla melkoinen piikki, Marko Kellberg kertoo.

Tehdas on pystynyt myös rekrytoimaan paikallisia osaajia, joita jäi Stora Enson jäljiltä vaille työtä.

– Pälkäneellä on Heinolaa isommat tilat, jotka mahdollistavat kasvun. Toivottavasti pystymme tulevaisuudessakin palkkaamaan lisää väkeä.

Elementtituotannon lisäksi Pälkäneelle siirtyi seitsemän toimihenkilöä. Kellberg sanoo, että siitä on iso apu, että rakennusprojekteja hoitava porukka saatiin tuotannon yhteyteen.

– Kanssakäyminen on sujuvampaa, ja erilaisten asioiden ratkominen helpompaa, kun toimimme kaikki saman katon alla.

Elementtituotanto työllistää paikkakunnalla myös välillisesti, sillä yritys ja sen työntekijät käyttävät monen alan palveluita.

Tuotetta ja prosessia kehitetään kaiken aikaa

Puulla on rakentamisessa etunsa.

– Materiaali on kevyt ja ympäristöystävällinen. Pitkälle esivalmistettu elementti on nopea asentaa, eikä työmaalla tarvitse odottaa betonin kuivumista, Marko Kellberg sanoo.

Vaikka puu on perinteinen rakennusmateriaali, myös tuotetta ja prosessia voidaan edelleen kehittää.

– Joka projektissa mietitään yhdessä asiakkaan kanssa entistä parempia uusia ratkaisuja.