Ainutlaatuinen kokoelma kertoo oikomishoidon pioneerista

Tampereen yliopistollisen sairaalan suupolilla vietettiin elokuun puolivälissä pälkäneläisittäin kiinnostavan näyttelyn avajaisia. Suu- ja leukasairauksien poliklinikan vitriineihin ja seinille on koottu Pälkäneellä asustaneen oikomishoidon edelläkävijän Carin Johansonin (1870–1953) välineitä, valokuvia, päiväkirjoja, todistuksia ja muuta esineistöä.

Ruotsissa syntynyt hammaslääkäri vietti vapaa-aikaansa ja elämänsä viimeisen vuosikymmenen Birkan tilalla Harhalassa. Hänen ainutlaatuiset kokoelmansa löydettiin pari vuotta sitten, kun Valkeakoskeen johtavan tien varressa sijaitsevaa tilaa oltiin myymässä.

Birkan irtaimistoa kaupanneet Martti ja Seija Kutilainen ymmärsivät, että hammaslääkärin tarvikkeilla, kirjallisuudella, kirjeenvaihdolla voisi olla historiallista arvoa. Vaikka muun muassa vanha hoitotuoli olisi mennyt kaupaksi, Kutilaiset ottivat kokoelman erilleen ja tarjosivat sitä hammaslääketieteen historian seura Auroralle.

Ensimmäisenä esineisiin pääsi tutustumaan seuran kesäpälkäneläinen sihteeri Terhi Palomäki. Hän näki nopeasti, että kyse oli todellisesta aarteesta.

Yhdysvalloista oppinsa hakenut Johansson oli Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen oikoja. Upea kokoelma kertoi tarkasti ja elävästi yli 60 vuotta aiemmin kuolleen Johansonin työ- ja siviilielämästä.

– Siellä oli esimerkiksi alkuperäisiä, Amerikasta tilattuja tavaroita, joita käytettiin aikanaan oikomishoidossa. Osa niistä oli iskemättömiä ja edelleen alkuperäisissä laatikoissa, Espoossa hammaslääkärinä työskentelevä Palomäki kertoo.

Aurora osti kokoelmat yhdessä Hammaslääkäriseura Apollonian ja Ortodontian jaoston kanssa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Tuula Nieminen luetteloi esineistön tarkasti. Sille löytyi koti läheltä Pälkänettä, kun professori Timo Peltomäki tarjoutui ottamaan esineistön TAYS:n historiallisiin kokoelmiin. Nyt osa esineistöstä on esillä suupolin vitriineissä ja seinillä.

Silmä ja sielu saivat levätä Harhalassa

Terhi Palomäki on Carin Johansonin vaiheita tutkiessaan paneutunut Johansonin ruotsinkielisiin päiväkirjoihin, haastatellut paikkakuntalaisia ja kahlannut läpi arkistomateriaalia muun muassa Åbo Akademissa.

Hammaslääkärilehteen kirjoittamiensa laajojen artikkeleiden ensimmäisessä osassa Palomäki keskittyi Johansonin vaiheisiin Pälkäneellä.

– Pälkäneen paikallishistoria ja tämän henkeäsalpaavan monipuolisen ja lahjakkaan henkilön vaiheisiin perehtyminen ovat avanneet upeita näkökulmia naisten menestymismahdollisuuksiin niin maaseudulla kuin kaupungissakin 1900- luvun ensimmäisinä viitenä vuosikymmenenä, Palomäki kirjoittaa.

Ruotsissa syntynyt Carin Johanson päätyi Suomeen ja Pälkäneelle Sigrid ”Kiki” Tammelanderin (1866–1945) ansiosta. Johanson tutustui Ruotsissa veistoa ja käsiteollisuutta opiskelleeseen hauholaissyntyiseen käsityönopettajaan, jonka suvulla oli kesäpaikka Pälkäneellä.

Johanson tykästyi Sydän-Hämeen elämänmenoon niin, että hankki Harhalasta Mallasveteen rajoittuneen Birkan tilan.

– Päästyään tutustumaan Kikin juuriin maaseudulla Carin on ilmiselvästi ihastunut paikkakuntaan ja hämäläiseen luontomaisemaan niin paljon, että on halunnut ostaa itselleen tilan samoilta seuduilta, Terhi Palomäki kirjoittaa.

Tilakaupat tehtiin vuonna 1910 Tammelanderin nimissä, sillä Venäjän vallan aikaan ulkomaalainen ei voinut ostaa tilaa. Tila siirtyi vuonna 1927 maaherran päätöksellä virallisesti Johansonille.

Johanson teki työtään alkuun Tampereella ja vuodesta 1910 alkaen Helsingissä, joka oli niihin aikoihin maan ainoa paikka, jossa saattoi toimia täysipäiväisenä oikojana. Lomansa ja vapaa-aikansa hän vietti Harhalassa.

– Kaupungissa hän koki olevansa ”oravanpyörässä”. Pälkäneellä Birkassa Carinin silmä ja sielu ovat saaneet levätä ja siellä hän on voinut ammentaa työhönsä ihanasta luonnosta kauneuden voimaa, Palomäki kirjoittaa.

Edistyksellinen nainen toi uusia tuulia myös maatalouteen ja puutatarhan hoitoon. Tilalla oli muun muassa ayshire-karjaa. Pelloissa kasvoi muun muassa perunaa ja muita juureksia.

Monen alan edelläkävijä

Carin Johanson valmistui hammaslääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1899. Vuonna 1905 hän lähti Yhdysvaltoihin opiskelemaan nykyaikaisen oikomishoidon isän Edward H Anglen (1855–1930) johdolla. Angle ei keskittynyt yksittäisen hampaan hoitoon – tai poistoon – vaan määritti purentatyypit ja kehitti menetelmiä, jolla hampaat saatiin asettumaan suoraan ja paikoilleen.

Johanson valmistui maailman ensimmäisestä oikomishoidon koulutuskeskuksesta vuonna 1905. Hänestä tuli Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen oikomishoitoon erikoistunut hammaslääkäri. Vielä parikymmentä vuotta myöhemmin koko Euroopassa oli vain kymmenen oikojaa.

Johanson jäi Anglen vastaanotolle työskentelemään ja oppimaan lisää ja palasi Suomeen vasta vuonna 1906. Kotimaassa hän koulutti kollegoita vastaanotollaan ja teki opinto- ja kongressimatkoja Saksaan, Englantiin ja Yhdysvaltoihin.

Johanson oli taitava kliinikko, tiedenainen, esitelmöitsijä, toimittaja, kouluttaja ja mielipidevaikuttaja, joka julkaisi kirjoituksia alan julkaisuissa ja esitelmöi erilaisissa tilaisuuksissa.

Johanson oli myös edelläkävijänainen, joka raivasi tietä naishammaslääkäreille ja naisten akateemiselle uralle. Vuonna 1900 naishammaslääkäreitä oli ammattikunnasta vain seitsemän prosenttia. Nykyisin ala on naisvaltainen: 70 prosenttia hammaslääkäreistä on naisia.

Onnellisen elämän yksinkertaiset peruselementit

Sigrid ”Kiki” Tammelander työskenteli Carin Johansonin rinnalla hammashoitajana ja hoiti vastaanoton tekniset työt. Elämäntoveri toimi myös ruotsinkielisen hammaslääkärin tulkkina.

Johanson asettui Harhalaan kokonaan vuonna 1942 lopetettuaan työskentelyn näön heikkenemisen vuoksi. Hän ei pitänyt Pälkäneellä missään vaiheessa varsinaista vastaanottoa, mutta hoiti kyllä läheisten ja ystävien hampaita. Lisäksi hän muun muassa opetti paikkakuntalaisten lapsille ruotsia.

Johanson kuoli Birkassa 83-vuotiaana 2.3.1953. Hän testamenttasi omaisuutensa kaikkine palstoineen, peltoineen ja irtaimistoineen Ann-Marie Dyhrille. Sairaanhoitaja, farmaseutti Dyhr tuli muutama vuosi Kikin kuoleman jälkeen kesävieraaksi Birkaan. Pian hän asettui tilalle pysyvästi ja hoiti Carinia ja tämän asioita.

Johanson olisi halunnut tulla haudatuksi Tammelanderin sukuhaudan läheisyyteen Pälkäneelle, mutta uurna laskettiin kotipaikkakunnan vanhaan kirkkomaahan Ruotsissa.

Johansonin vaiheisiin perehtymistä ovat helpottaneet kirjeet ja päiväkirjat, joissa hän kertoi pitkistä työpäivistä, myös ajan arjesta ja elämästä Birkan tilalla.

– Carin Johansonin henkilöhistorian tutkiminen on antanut oivalluksia siitä, mitkä ovat olleet tuolloisen onnellisen elämän yksinkertaisia peruselementtejä: laaja ystävä- ja tuttavaverkosto, vilkas kulttuuri- ja henkinen elämä, itselle rakas työ sekä kirkollinen elämä ja luja kristillinen usko sekä kaiken kattavana ylivertaisena rikkautena rentoutuminen maaseudun rauhassa eläinten ja luonnon parissa, Terhi Palomäki kirjoittaa.

Myös paikallishistoria kiehtoo Palomäkeä, sillä hänen sukujuurensa ovat Aitoossa. Hammaslääkärin ammattikin siirtyi ”perintönä” isältä tyttärelle.

Carin Johanson

1870 syntyi Ruotsissa

1892 ylioppilaaksi Tukholman tyttölyseosta, opintoja Uppsalan yliopistossa

1899 valmistui hammaslääkäriksi Helsingin yliopistosta (Suomen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto)

1905 erikoistui oikomishoitoon Edward Anglen ohjauksessa Yhdysvalloissa

1900–1910 työskenteli yleishammaslääkärinä Tampereen Koskikadulla

1910 osti Pälkäneen Harhalasta Birkan tilan, jossa vietti ensin kesät ja vapaa-ajat

1910–1942 työskenteli oikomishoitoon erikoistuneena hammaslääkärinä Helsingin Kalevankadulla

1942 muutti pysyvästi Birkan tilalle Harhalaan

1953 kuoli Pälkäneellä, haudattu Ruotsiin

Oikomishoidossa on pula osaajista

Oikomishoidossa on sekä kansallisia että kansainvälisiä eroja. Oikomishoitoa arvostetaan ja siihen satsataan eri tavalla eri terveyskeskusten alueella. Myös osaamisessa on eroja.

Maailmalla hampaita saatetaan oikoa vasta aikuisiällä. Suomessa oikominen hoidetaan jo kasvuiässä, jolloin voidaan ennaltaehkäistä tulevia vaivoja ja hyödyntää kasvua.

Terveyspalvelut Kangasalla ja Pälkäneellä hoitavan Kangasalan terveyskeskuksen alueella oikomishoito on ollut perinteisesti hyvällä tasolla. Ensimmäinen oikomishoidon ylihammaslääkäri Matti Wanne aloitti työssään jo vuonna 1990 ja oli samalla terveyskeskuksen ensimmäinen oikomishoidon erikoishammaslääkäri.

– Ja sitä ennen perushammaslääkärit olivat tehneet oikomishoitoa, vastaava hammaslääkäri Marja-Liisa Järvenpää kertoo.

Oikomishoidon osaajista on kova pula. Kangasalla käy oikomishoidon erikoishammaslääkäri joka kolmas viikko Oulusta.

– Tällä hetkellä meillä on avoinna oikomishoidon ylihammaslääkärin virka. Onneksi virkaan tuli yksi pätevä hakija. Virkaan on täyttölupa, ja toiveena on, että se voitaisiin täyttää ensi vuoden alusta alkaen, Järvenpää kertoo.

Monen muun terveyskeskuksen alueella tilanne ei ole yhtä hyvä. Niillä on haasteita toteuttaa perushammashoitoa, oikomishoidosta puhumattakaan.