Maastotaitoja mitellään ratsain Sappeella

Pälkäneläiset ratsastusseurat järjestävät maastotaitoratsastuskilpailut Sappeen huipulla lauantaina syyskuun 24. päivänä. Kyseessä on keväällä alkaneen neljän seuran yhteistyön ensimmäinen varsinainen tapahtuma.

Maastotaitoratsastuksessa mitellään hevosen ja ratsastajan yhteistyössä, joten lajissa ratsun ei tarvitse olla korskea liitokavio. Tehtävissä punnitaan hevosen luottamus ratsastajaan, rohkeus, tottelevaisuus, tasapaino ja varmajalkaisuus. Lisäksi arvioidaan ratsastajan apujenkäyttöä, istuntaa ja taitoa liikkua ratsain maastossa.

Taitotehtäviin voi lukeutua vaikkapa sovellettu kirjeen postitus, joten ratsu kannattaa totuttaa postilaatikoiden kansien avaamiseen ennen kisaa. Myös portin aukaiseminen, siitä läpi kulkeminen ja portin sulkeminen perässään on yksi maastotaitokilpailujen klassikkotehtävistä. Tehtäviä kilpailussa on kymmenen.

− Maastotaitoratsastus ja -ajo on kaikille ratsastajille ja hevosille sopiva kilpailumuoto. Se on rento ja hauska harrastusmuoto, joka kehittää hevosen ja ihmisen yhteistyötä, kertoo yksi tapahtuman järjestäjistä, Ratsastusseura PR-88:n puheenjohtaja Liisa Tyllinen.

Järjestävät seurat ovat Islanninhevosystävät Alsaela, Kaukkalan ratsastajat, Ratsastusseura PR-88 ja Sydän-Hämeen ratsastajat. Seurojen aktiiveista koostuva kisatiimi on suunnitellut kilpailuja tehtävineen viime keväästä alkaen. Seurojen jäsenistö osallistuu talkoolaisina kilpailuihin muun muassa rastituomareina.

Maastotaitotapahtuma on kaikille avoin harjoituskilpailu, jossa on myös yleisölle kiinnostavaa seurattavaa. Kello 12 alkavan kisan aikana myös Sappeen ravintolat palvelevat yleisöä sekä kisaajia. Yleisölle tapahtuma on ilmainen, kisaajat maksavat pienen osallistumismaksun. Voittajille ja sijoittuneille on luvassa ruusuke- ja/tai tavarapalkinnot.

Kilpailukutsu löytyy verkosta osoitteesta pr-88.sporttisaitti.com ja kilpailuilmoittautumiset pitää tehdä viimeistään tiistaina 20.9. Facebookista tapahtuma löytyy nimellä Maastotaitoratsastuskilpailut Pälkäneellä 24.9.2016.