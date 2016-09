Auringosta saa sähköt sekä kotiin että mökille

Kangasalan Luonnon jakama Suojelun kärki -kiertopalkinto on myönnetty tänä vuonna Kangasalan Reko-lähiruokarenkaalle. Toiminnan idea on koota yhteisöpalvelu Facebookin kautta lähiruokatilauksia paikallisille tuottajille, joiden tuotteet jaetaan tilausten mukaan asiakkaille sovitussa paikassa.

Kun toimintaa aloiteltiin Kangasalla viime keväänä, ensimmäisellä jakokerralla jaettiin kuuden tuottajan tuotteita noin 50 tilaajalle lukion parkkipaikalla. Nyt Kangasalan renkaassa on noin 1330 jäsentä, ja rengas on arvioitu yhdeksi Pirkanmaan aktiivisimmista.

Kangasalan renkaan käynnistäjiä olivat nokialaisen Antti Tommisen jalanjäljillä Stiina Lahikainen, Anni Lipsanen ja Markku Räisänen, joka kävi pokkaamassa palkinnon luontoyhdistyksen kevätkokouksessa.

Vuonna 1987 ensi kertaa jaettu Suojelun kärki -palkinto myönnetään Kangasalla aktiivisesti ympäristön hyväksi työtä tehneelle henkilölle, yhdistykselle tai yritykselle.

Kangasalan luonto perusteli valintaansa ekologisuudella. Rekon ruokahävikki on erittäin pieni, koska tuotteet toimitetaan tilauksesta. Lisäksi jakopäivät on organisoitu logistisesti järkevästi, joten tuottajan on saman illan aikana mahdollisuus kohdata parhaimmillaan jopa yli 4000 asiakasta. Yhdistys huomauttaa, että mukana ei ole yhtäkään tehotuotantotilaa.

Pirkanmaalla pyörii Reko-toimintamallin pohjalta jo toistakymmentä lähiruokarengasta, joissa on mukana kymmeniä tuottajia ja tuhansia ihmisiä.

Lähiruokarenkaiden tuotevalikoima vaihtelee jonkin verran vuodenaikojen ja renkaassa olevien tuottajien mukaan. Mukana on esimerkiksi juustoja, lihaa, kananmunia, viljatuotteita, leipää ja juureksia. Tuottajat määrittelevät itse hinnat omille tuotteilleen.