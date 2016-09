Historia sai lisätilaa Kuhmalahdella

Viime sunnuntaina päät kääntyilivät Kuhmalahden Kotiseutumuseolla vuoron perään, kun esille asteli toinen toistaan hienompia asukokonaisuuksia. Kyse ei ollut kivipestyistä farkuista tai revityistä neuleista – vaan jostain paljon näyttävämmästä: kansallispuvuista.

Kuhmalahdella järjestettiin ensimmäisen kerran Kansallispuvut kaapeista tuulettumaan -tapahtuma. Sen pääjärjestäjänä toimii Arja Marttala.

– Idea tapahtumasta lähti pari vuotta sitten. Tuttava Pohjanmaalta vinkkasi aloittamaan; siellä kansallispukuja on tuuletettu jo useita vuosia.

Oli siis jo aikakin, että myös Kuhmalahdella päästiin availemaan kaappien ovet ja nostamaan päivänvaloon perheen omat aarrevaatteet.

Kaikki kansallispukuun sonnustautuneet saivat oman tähtihetkensä tapahtuman pukunäytöksessä. Esittelykierros aloitettiin, millä muullakaan kuin Kuhmalahden omalla kansallispuvulla.

Kuhmalahden pukuja on valmistettu noin 60 kappaletta, joista muotinäytöksessä mukana oli neljä. Puvun on koonnut Tyyni Vahter vuonna 1952.

Vuosi 1952 saattaa herättää ihmetystä – kansallispuku on koottu viime vuosisadalla?

Samalla kun ihailtiin Kuhmalahden sinipunaisia pukuja, Arja Marttala kertoi kansallispukujen historiasta.

– Kansan pitämät puvut eivät olleet aikoinaan tämän näköisiä kuin täällä tänään nähdään. 1800-luvun lopussa kansallispukuja alettiin suunnitella. Ensimmäinen varsinainen joukkoesiintyminen kansallispuvuissa tapahtui, kun Keisari Aleksanteri III vieraili vaimonsa kanssa Suomessa. Naiset esiintyivät kansallisasuissa keisarinna Maria Fjodorovnalle.

Tästä alkoi kansallispukuharrastuksen kukoistus. Pukuja alettiin innokkaasti kehitellä ympäri Suomea.

Äidiltä tyttärelle

Vaikka kansallispukuja ei muinaispuvuiksi voikaan kutsua, oli historia vahvasti läsnä sunnuntain tapahtumassa. Kuhmalahden puvun jälkeen esiteltiin Sääksmäen juhlapukua, joita esillä oli kolme kappaletta: kaksi naisten juhla-asua ja yksi lapsen puku. Naisten puvut olivat 1900-luvun alusta.

– Tämä puku on tasan 90 vuotta vanha. Puvun kaulakorussa lukee Eeva Salminen 1926. Hän oli minun isoäitini. Puku on kulkenut äidiltä tyttärelle. Sääksmäen juhlapuku on siitä erikoinen, että se on damastikangasta ja siihen kuuluvat punaiset sukat. Yleensä puvuissa on valkoiset sukat ja kangas ei ole kuvioitua. Elina Peltonen kuvailee.

Tiina Keinon Sääksmäen juhlapukua arveltiin vielä vanhemmaksi. Puvuista saattoi myös huomata, kuinka kansallispuvuilla ei vielä 1900-luvun alussa ollut mitään standardimalleja. Sääksmäen pukujen kaulukset ovat erilaiset ja kankaan kuvioinnissa sekä sävyssä on eroja.

Kansallispuvut kertovat omaa tarinaansa kantajansa siviilisäädystä, uskonnosta ja varallisuudesta. Elina Peltonen viestitti tykkimyssyllään olevansa naimisissa oleva nainen. Tiina Keinon hiusnauhat kertoivat puolestaan naimattomuudesta.

Juhlapukuja kautta Suomenmaan

Kuhmalahden ja Sääksmäen pukujen jälkeen muotinäytöksessä siirryttiin Pohjanmaalle, jossa kansallispuvut ovat usein tummasävyisiä. Niin oli myös tapahtumassa nähty Siikajokilaakson kansallispuku ja Paula Erkkilän esittelemä Etelä-Pohjanmaan eli Härmä-Isonkyrön seudun kansallispuku. Tämä musta-vihreä puku on yksi Suomen suosituimpia kansallisasuja.

– Isoäitini on tehnyt puvun alusta alkaen itse: hän on kasvattanut pellavan ja ommellut kankaan. Nyt tulin tänne kysymään, että onko paitani väärinpäin? Äitini piti paidan halkiopuolta etupuolella, mutta monissa mallikuvissa halkiopuoli on selkäpuoli. Erkkilä ihmetteli yleisön kanssa.

Halkio edessä tai takana, kaunis oli kokonaisuus. Pohjanmaan rannikkoseudulta esiteltiin myös toinen suomalaisten suosikki, raikas ja yksinkertainen Munsalan kansallispuku.

Tapahtumassa nähtiin myös Karjalaista kauneutta: Kaukolan kansallispuku ja Pyhäjärven eli Viipurin läänin kansallispuku. Myös Lappi oli tapahtumassa edustettuna Peräpohjolan kansallispuvun muodossa.

Tarinasta ja puvusta toiseen siirryttäessä se ikioma meinasi jo unohtua. Hämeen kaunis helakanpunainen kansallispuku sai päättää vaikuttavan pukunäytöksen.

Kansallispuvut kaapeista tuulettumaan -tapahtuma keräsi tyytyväisen osallistujajoukon; liian harvoin saa laittaa näyttävän puvun päällensä. Arja Marttala rohkaisikin käyttämään kansallispukua useammin.

– Pukua voi käyttää kansantanhuissa, kuorojuhlissa tai vaikka juhannuksena. Kansallisasu on sellainen juhlapuku, joka kelpaa vaikka Presidentinlinnaan.

”Laitetaan, laitetaan” yleisöstä kuului. Kyllä kansallispuvun arvo tunnetaan – tulisi nyt vain se kutsu.