Maakuntakaavasta ehdotus nähtäville

Lappeenrannassa rajaa lähestyttäessä merkit alkavat näkyä varsin selvästi. Ensin vastaan tulee venäjänkielisiä tiekylttejä. Seuraavaksi kohtaa huoltoasemien venäjänkielisiä ohjeistuksia. Ja kaikista kauheimpana tasankojen lukuisat tuulivoimalat.

Yhtälailla kuin Pälkäne on riippuvainen muista kunnista ja koko valtiosta, Suomi on riippuvainen energiakumppanina Venäjästä. Suuret Venäjän valtion Rosatomin omistukset Suomessa vaikuttavat olennaisesti itsemääräämisoikeuteemme ja energiariippuvuuteemme.

Tätä ongelmaa on kertakaikkisen ontuvasti pyritty ratkaisemaan eri tavoin – osa keskittyy ydinvoiman kehittämiseen ja osa uusiutuvien energianlähteiden kuten tuulivoiman tukemiseen.

Ajatus tuulen liike-energian muuttamiseksi sähköksi on tietenkin houkutteleva ja kannatettava. Näiden voimaloiden vaikutukset terveydelle, työssäkäyntikyvylle ja kansantaloudelle kuitenkin mitätöivät niiden edut täydellisesti.

Itse voimala on lyhyen tähtäimen talousnäkymien kannalta hyvä asia kunnalle tai kaupungille, koska se tuo paikkakunnalle lisää työtä, kulutusta ja näin kehittää ja vahvistaa kunnan taloutta.

Voimalaa lähellä asuvan ihmisen kotitalouteen vaikutukset voivat olla täysin päinvastaiset. Infraäänen ihmisen tiedostamatta aiheuttamaa stressiä, uniongelmia ja muita terveydellisiä vaikutuksia vähätellään suunnattomasti.

Kunnankin talousnäkymät muuttuvat, kun voimala on rakennettu ja sen olemassaolo tuottaa kustannuksia, jäädyttää investoinnit ja vaikuttaa kansanterveyteen.

Kansantalouden eläessä jo muutenkin matalasuhdanteessa on taloudellinen itsemurha puoltaa näiden voimaloiden rakentamista veronmaksajien rahalla.

Valtio käyttää jälleen tänä vuonna 157 900 000 euroa uusiutuvan energian syöttötariffeihin. On sulaa hulluutta tukea sellaista energiantuotantomuotoa, jonka markkinaehtoisuus on minimaalinen ja sille on mahdollisuus saada vaihtoehtoja – päästöttömiä ja täysin markkinaehtoisia sellaisia.

Tuulivoimalaprojekteja on käynnissä eri puolilla Suomea, ja Pirkanmaallakin muutamia voimaloita on nostamassa propellejaan, vaikka perinteisesti tuulivoimaloita on rakennettu rannikoille.

Näiden alueiden kyllästyessä tuulivoiman sivuvaikutuksiin alkavat tuulivoimayhtiöt levittäytyä uusille alueille. Pälkäneen tulee jo nykyään huonossa taloudellisessa tilanteessaan pysyä erossa näistä.

Millään kunnalla ei tulisi olla edes päättäjien mielissä mahdollisuutta aiheuttaa kuntalaisten terveydelle ja työssäkäyntimahdollisuuksille sellaisia riskejä, joita tuulivoimapaikkakunnilla on aiheutettu. Kaikista kauheinta on se, että ne eivät ole enää pelkkiä riskejä.