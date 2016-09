Maarakennus Haaviston liikevaihto kasvoi

– Olemme hirveän pahoillamme tapahtuneesta, mutta tälle asialle emme enää mitään voi, harmittelee Maarakennus T. Haavisto Oy:n toimitusjohtaja Jussi Haavisto.

Törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta tammikuun lopussa tuomitun Haaviston yrityksen katsottiin saaneen verohyötyä runsaat 37 000 euroa jätettyään kirjaamatta viiden vuoden aikana noin 80 000 euroa tuloja kirjanpitoon.

Tuomio juontaa juurensa romumetalliyritysten vertailuun tähdänneestä verotarkastuksesta vuonna 2014.

– Verottaja määräsi sen perusteella meille jälkiveroa. Verot maksettiin pois ja olimme luulossa, että asia on loppuun käsitelty. Viime kesänä syyttäjä ilmoitti kuitenkin ottavansa asian käsittelyyn. Linja kuulemma on, että jos rikoshyöty on yli 20 000 euroa, on tekoa pidettävä törkeänä, Haavisto kertoo.

Verohyödyn katsotaan syntyneen purkutöissä roskalavoille kipatun hyödyntämiskelpoisen jätteen myynnistä. Verottajan mukaan koti-irtaimistoksi katsomattoman metalliromun myyntitulo on veronalaista ansiotuloa vailla alarajaa, vaikka alan yrityksissä kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä on ollut pitkään erilainen käytäntö. Verottaja on omilla toimillaan viime vuosina aktiivisesti oikonut virheellistä toimintatapaa.

– Olemme olleet myötämielisiä verottajaa ja poliisiviranomaisia kohtaan ja edesauttaneet kaikin keinoin asioiden selvittämistä. Kaikki verot on myös maksettu. Omat mätkyni olivat korotettuina 13 122 euroa.

Jussi Haavisto on kokoomuksen kunnanvaltuutettu. Hänet valittiin viime vuonna Kangasalla vuoden yrittäjäksi yhdessä veljensä Jari Haaviston kanssa. Maarakennus T. Haavisto Oy:n vuosittainen liikevaihto oli verottajan tarkastelemina vuosina noin 3,5–5 miljoonaa euroa.